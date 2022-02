In questi giorni siamo quasi tutti nel vortice del Festival di Sanremo. Per alcuni un appuntamento da non perdere, per altri un modo come un altro per passare delle anonime serate di febbraio. Eppure sono in molti, anche quelli che negano, ad aver passato queste serate di fronte alla TV.

Ad appassionare non sono soltanto le canzoni in gara e gli artisti, ma anche i loro outfit più o meno eccentrici, di classe o discutibili.

Un colore su tutti sembra aver avuto la meglio sugli altri, indossato quasi da tutti nei modi più disparati. Questo è un chiaro segnale delle tendenze che verranno e che, se vogliamo essere sempre glamour ed al top, è bene conoscere. Scopriamo insieme di quale colore si tratta e come possiamo tranquillamente indossarlo in ogni stagione.

La purezza e la freschezza in un colore che molti temono ma che spesso ringiovanisce

Molti ci avranno già fatto caso, eppure sono stati tantissimi gli artisti che si sono presentati con dei look total white. Ebbene sì, parliamo proprio del bianco. Ha spopolato a Sanremo questo colore, lasciandoci a volte perplessi ed a volte estasiati. Questo perché da molti è ritenuto un tono rischioso da indossare per tutta una serie di motivi.

C’è infatti chi crede che attiri troppo l’attenzione ed evidenzi alcuni difetti. Per altri ancora si tratta di un colore troppo delicato per arrivare senza macchia e senza paura a fine giornata. Infine, altri ancora lo relegano a colore perfetto unicamente per l’estate, essendo in grado di risaltare accanto all’abbronzatura.

Opinioni condivisibili solo in parte! Infatti, il bianco richiama la purezza e la freschezza non solo dell’estate ma anche quella dei fiocchi di neve che cadono in inverno. Inoltre, indossato nel modo giusto, può regalare classe e stile davvero a qualsiasi età.

Ha spopolato a Sanremo questo colore che crediamo tipicamente estivo ma perfetto anche in inverno per outfit strepitosi ad ogni età

Look total white

Partiamo subito a bomba con una proposta indecente, ma che può regalare grandi soddisfazioni. Non solo un bel tailleur da indossare al lavoro o per un’occasione speciale, ma anche una combo di cappotto, cappello, maglione, pantaloni e sneakers.

Blazer scuro e pantaloni bianchi a palazzo

Questa combinazione è vincente sia per stile che per età. Se abbiamo timore di evidenziare qualche difetto possiamo scegliere un blazer più lungo ed abbinare una bella cintura in vita.

Abbinamento con capi marroni, beige ed il super trendy color cammello

C’è l’imbarazzo della scelta sui mix da fare, ad esempio pantaloni a culotte ampi e bianchi e stivali marroni. E che dire di un mix di accessori e capi su questa palette proprio sotto ad un bel cappotto color cammello? Osiamo questi look senza paura perché saremo trendy e chic a 20 come a 60 anni, coraggio!

Lettura consigliata

Essere glamour senza patire il freddo è possibile con queste proposte moda a meno di 30 euro