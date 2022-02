L’Italia è celebre, tra le altre cose, per la sua cucina e in modo particolare per i suoi primi piatti. A seconda della regione si possono trovare primi diversi, dagli gnocchi alle tagliatelle passando per bucatini e spaghetti.

Un buon primo piatto come gli gnocchi con guanciale e ricotta è il rimedio ideale contro tutti i malumori.

Tra i piatti tipici della cucina laziale troviamo la carbonara, molto amato e diffuso in tutta Italia.

I classici ingredienti per una pasta alla carbonara da leccarsi i baffi sono, oltre agli spaghetti o ai rigatoni, il guanciale, le uova e il pecorino. Da ultimi un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Tuttavia di questa ricetta tradizionale ne esistono diverse varianti, tra queste una vede l’aggiunta della panna.

Oggi si andrà a vedere, invece, una sorta di carbonara di mare con cozze e gamberi. Infatti, oltre all’impepata ecco come cucinare le cozze da veri esperti.

Ingredienti

400 grammi di spaghetti;

500 grammi di cozze pulite;

300 grammi di code di gambero;

3 uova;

50 grammi pecorino;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Oltre all’impepata ecco come cucinare le cozze da veri esperti per una cena romantica e indimenticabile

Le cozze e le code di gambero acquistate in pescheria devono essere fresche. Prendere una pentola dai bordi alti, versare un filo di olio e mettere a scaldare le cozze. Aspettando che le cozze si aprano riempire di acqua da portare ad abolizione un’altra pentola. Si consiglia moderazione con il sale dal momento che il pecorino renderà già molto salata la pasta.

Una volta aperte le cozze dovranno essere tolte dal fuoco, sgusciate e lasciate da parte. Non si dovrà gettare via l’acqua delle cozze perché potrebbe servire in seguito per il condimento.

In una ciotola capiente aprire le uova e sbatterle insieme al pecorino e al pepe. Gettare gli spaghetti nell’acqua e lasciarli cuocere seguendo le indicazioni.

A questo punto prendere le code di gambero e farle scaldare in padella con un cucchiaino di olio per un paio di minuti. In seguito aggiungere le cozze con una parte della loro acqua di cottura e lasciare scaldare per qualche minuto a fiamma moderata.

Una volta pronti gli spaghetti dovranno essere scolati e uniti al composto di uova e formaggio. Mescolare velocemente e, da ultimo, aggiungere le code di gambero e le cozze insieme all’acqua di cottura delle cozze.

Infine, servire in tavola e consumare appena preparato.

Si sconsiglia di conservare la carbonara per i giorni successivi, meglio terminarla il giorno stesso.