Chiude i battenti l’ultimo programma condotto da Ilary Blasi e il vincitore è l’attore Nicolas Vaporidis, 41 anni. Ha mostrato di saper interpretare al meglio il ruolo di naufrago in quel dell’Honduras. Una vittoria che non segna una fine, ma un’opportunità. Un’occasione di ripartenza per l’attore, che ha perso tutti i capelli e che professionalmente era partito alla grande per poi assestarsi in una fase di stallo.

Da giovane

Nicolas nasce a Roma da padre greco e mamma romana. Si iscrive alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, ma poi interrompe gli studi. Si trasferisce a Londra dove lavora e impara l’inglese. Qui inizia a frequentare corsi di recitazione e prosegue lo studio in Italia. Poi di nuovo Londra.

Arriva al grande pubblico con Fausto Brizzi e i 2 film «Notte prima degli esami» e «Notte prima degli esami-Oggi». Ancora con «Maschi contro Femmine» e «Femmine contro maschi», rispettivamente del 2010 e 2011.

La sua vita privata, nel passato, è stata legata a 3 storie importanti. Un fidanzamento con Cristiana Capotondi e poi con Ilaria Spada, entrambe attrici.

Ha perso tutti i capelli e soffre di demofobia, è Nicolas Vaporidis il vincitore dell’Isola dei Famosi scopriamo chi è

Ma a farlo soffrire particolarmente è il divorzio, successivo al matrimonio con Giorgia Surina. Un grosso sconvolgimento emotivo che con molta probabilità gli ha lasciato dei segni. Infatti Nicolas ha perso i capelli e pare proprio che questa perdita sia stata successiva al divorzio, sebbene lui non ne abbia mai dato conferma.

Giorgia Surina, invece, più volte ha parlato della grossa sofferenza per la separazione da Nicolas.

Altro aspetto del nuovo Robinson Crusoe, è la demofobia, di cui parla con grande naturalezza. Teme i luoghi affollati, le feste e le grosse adunate. La folla gli fa paura.

Attualmente pare sia fidanzato, ma sulla sua vita privata mantiene grosso riserbo. Intanto vince la sfida lunga dell’Isola. Una vittoria innanzitutto con sé stesso e un punto e a capo per la sua carriera.

Lettura consigliata

Rischio naufragio per l’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si concede una giornata di relax ed è incerto il futuro della trasmissione