In questo periodo dell’anno non c’è nulla di meglio di una bella gita fuori porta, per liberarsi dallo stress e dalla stanchezza accumulati. Il lavoro, i mille impegni giornalieri e tante altre mansioni non fanno altro che accrescere la nostra voglia di rilassarci. Ecco perché una bella vacanza distensiva è quello che ci vuole per stare meglio.

Esattamente in Italia, a pochi passi da casa nostra, abbiamo l’imbarazzo della scelta. Possiamo scegliere tra isole con acque da favola e panorami mozzafiato e fantastici posti di montagna.

Tra le tante bellezze del territorio italiano, però, potremo trovare anche uno straordinario borgo, anzi una cittadina, ricca di angoli di rara bellezza. Qui aleggia un’antica leggenda interessantissima, che scopriremo a breve leggendo queste righe. Si tratta di Cividale del Friuli, nella regione del Friuli Venezia Giulia.

In Italia esiste un bellissimo borgo incantato eletto patrimonio dell’UNESCO, attraversato da un fiume e avvolto da leggende misteriose

La nostra visita a Cividale del Friuli non può non passare attraverso il Ponte del Diavolo, il vero simbolo del luogo. Si affaccia direttamente sul fiume Natisone ed è proprio per questo che, attraversandolo, si può godere di una vista panoramica a dir poco mozzafiato.

Il ponte poggia su un masso naturale ed è avvolto da una leggenda a dir poco spaventosa. Si narra, infatti, che la costruzione fosse a dir poco difficoltosa, e, per questo, gli abitanti di Cividale avrebbero chiesto l’aiuto al diavolo.

Questo accettò e facilitò i lavori di costruzione del ponte, a patto di prendersi l’anima del primo che lo avrebbe attraversato. Il diavolo, però, resto beffato, perché si racconta che il primo ad attraversare questo ponte fu un animale.

In ogni caso, il ponte è famoso soprattutto per la veduta di rara bellezza che regala.

Cosa vedere

Pochi lo sanno, ma in Italia esiste un bellissimo borgo incantato, chiamato Cividale. Dichiarato patrimonio dell’UNESCO, Cividale offre tantissime testimonianze storiche e artistiche risalenti ai Longobardi. Chi vorrà concentrare la visita in questo borgo in un solo giorno potrà farlo, senza, però, dimenticarsi di visitare queste tappe più importanti.

Inevitabile una visita al Duomo dedicato a Santa Maria Assunta, da cui si giunge con una piacevole passeggiata al Tempietto Longobardo. Entrambi sono monumenti di grande prestigio storico e artistico della cittadina, in cui potremo osservare opere d’arte meravigliose.

Visitando il Tempietto Longobardo, arriveremo naturalmente anche al Monastero di Santa Maria in Valle, altra tappa fondamentale del nostro tour. Non dimentichiamo anche il Museo Archeologico Nazionale. Qui troveremo un vero e proprio concentrato di testimonianze di epoca romana, altomedievale, paleobizantina e di età romanica, e tanto altro.

Concludiamo con l’Ipogeo Celtico, un ambiente misterioso e molto suggestivo, scavati nel sottosuolo.

Lettura consigliata

