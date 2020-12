Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il bucato bianco che cambia colore in rosa, dopo un lavaggio problematico, è una vicenda piuttosto frequente nell’ambiente domestico. Le soluzioni sono davvero tantissime e non bisogna scoraggiarsi prima di aver trovato quella che fa al caso proprio. Ecco una guida alle otto soluzioni più valide per il bucato bianco che diventa rosa.

La candeggina fra i rimedi più utilizzati

Le prime due soluzioni vedono protagonista sempre la candeggina, con dosaggi e accostamenti differenti. Una prima possibilità è quella di lasciare il capo in ammollo, nella candeggina diluita in acqua fredda, per circa otto ore. Ovviamente si tratta di una soluzione adatta ai capi meno delicati, in quanto i tessuti più particolari possono facilmente danneggiarsi. La candeggina dovrebbe preferibilmente essere a base di ossigeno e non di cloro.

La seconda soluzione suggerisce invece di sciacquare i capi divenuti rosa con una tazza di candeggina in lavatrice.

Si tratta di un’operazione da compiere tempestivamente, per evitare che il capo assorba il colore rosa in maniera irreparabile.

Terza soluzione è quella di utilizzare l’aceto distillato, in sostituzione alla comune candeggina. Questo è un rimedio certamente più naturale ma, non per questo, meno valido.

Anche miscelare un misurino di detersivo e uno di bicarbonato in parti uguali rappresenta una soluzione efficace. In questo caso, la miscela è da versare in lavatrice come accade per un comune lavaggio.

La soluzione più valida per il bucato che cambia colore

La guida alle otto soluzioni più valide per il bucato bianco che diventa rosa prosegue con il sapone di Marsiglia. Questo, se strofinato su di un capo, si dimostra molto efficiente nella rimozione delle macchie. Lasciare il capo in ammollo in acqua e sapone di Marsiglia diluito.

Ma la soluzione più condivisa e che sembra essere anche la più valida per il bucato rosa è il percarbonato di sodio. Questo rappresenta un’alternativa ecologica alla candeggina e che si acquista facilmente nei banconi del supermercato, che espongono prodotti sbiancanti. Preparare una bacinella, munirsi di guanti per proteggere la pelle e versare dell’acqua calda e circa un misurino di percarbonato di sodio. La quantità varia in base alla grandezza del capo rosa da sbiancare. Lasciare in ammollo per qualche ora.

Il percarbonato di sodio svilupperà una schiuma bianca indicativa della reazione. Di tanto in tanto, potrebbe essere necessario rabboccare altra acqua, per evitare che il capo possa restringersi. Verificare l’avvenuto sbiancamento o, in caso contrario, ripetere l’operazione fino a completamento.

Poi, sciacquare il capo e stendere al sole, che rappresenta uno tra gli elementi sbiancanti per eccellenza.

Un ultimo consiglio? L’acqua in cui abbiamo diluito il percarbonato di sodio si può gettare nel water. Fungerà, così, da sbiancante per i sanitari e non vi sarà stato alcuno spreco. Sia chiaro, la guida alle otto soluzioni più valide per il bucato bianco che diventa rosa, non è adatta ai capi colorati.