C’è chi lo odia e c’è chi lo ama, il Natale non può lasciare indifferente nessuno. Sicuramente si tratta di un periodo speciale e per questo potremmo essere sopraffatti dall’entusiasmo e dalla voglia di trasformare casa nostra nel villaggio di Babbo Natale. Se questo può vagamente andare bene quando si hanno dei bambini piccoli, dovrebbe essere però evitato in tutti gli altri casi. Vediamo assieme quali sono gli errori dietro l’angolo quando addobbiamo la casa per Natale.

Parola d’ordine: sobrietà

La parola d’ordine deve essere “sobrietà”. Questo non vuol dire perdere l’entusiasmo e dedicarsi agli stili minimal, solo avere un senso della misura. È consigliabile quindi evitare tutti i tipi di eccessi per non sembrare pacchiani ed evitare l’effetto “paese dei balocchi”.

Giusta misura quindi nell’uso di festoni, lucine, e brillantini. Ovviamente è possibile usarli, ma nella giusta dose e con un minimo di senso di stile. Continuando a parlare di stile, è importante tenere in conto quello della casa. Infatti gli addobbi natalizi non dovrebbero discostarsi di molto dal gusto con cui sono arredate le nostre stanze. Questo permetterà di mantenere un effetto armonioso e raffinato.

Importante è anche distribuire in modo uniforme le decorazioni. Accumulandole tutte in un punto non si ottiene sicuramente un buon effetto. Anzi, è questa l’occasione di mettere in risalto gli spazi secondari e inutilizzati delle nostre case. Ricordiamoci inoltre che gli ambienti devono rimanere vivibili e funzionali.

Un altro accorgimento è quello dei suoni. Le musichette delle luci infatti dopo meno di un minuto risulteranno noiose ed irritanti. Infine è importante evitare di usare addobbi eccessivamente vecchi. Questo non significa cambiare tutto quanto ogni anno, solo smettere di usare oggetti rovinati o alberi che hanno perso tutti gli aghi. Le tradizioni vanno mantenute e così anche gli oggetti legati a bei ricordi, ma cambiare qualcosa può solo far bene.

Il Natale a tavola

Gli errori dietro l’angolo quando addobbiamo la casa per Natale non sono però finiti. È infatti semplicissimo incappare in cadute di stile anche quando si è a tavola.

Le regole in questo caso sono simili a quelle precedenti. Un dettaglio importante a cui fare caso è quello di evitare centrotavola e decorazioni eccessive ed ingombranti, e nemmeno evidentemente di plastica. Meglio optare per materiali naturali e di stile, che non intralcino la visuale e i movimenti dei commensali.

La quantità di cibo e gli ornamenti devono essere equilibrati, senza esagerare con nessuno dei due. Un ultimo tocco davvero raffinato è quello di dedicare a ciascuno la sua sedia, con un segnaposto anche semplice ma che eviterà litigi.