Giorni magici a novembre per i Gemelli e c’è chi si iscriverà a chat di incontri

Novembre non sarà favorevole all’Ariete, sia in amore, sia in salute. Ci conviene fare e dire il meno possibile e lasciar passare velocemente questo mese, perché dicembre sarà decisamente migliore. Saranno settimane di grande pazienza quelle che attendono il Toro. Così facendo, tesseremo una tela nella quale rimarrà intrappolata la persona che ci interessa. Attenzione, però, a non sottovalutare quel malessere fisico che non vuole andare via.

Giorni magici a novembre per i Gemelli. E faremmo bene a sfruttarli al massimo, perché a Natale avremo delle cattive sorprese. Certo, nulla è lasciato al caso e noi dovremmo fare la nostra parte per assecondare le Stelle.

Il Leone dovrà fare molta attenzione al suo comportamento

Anche per il Cancro arriva un mese dove tutto girerà al meglio come non accadeva da molto tempo. In particolare, un chiarimento con il partner farà ridecollare la vita di coppia. E non mancheranno le fughe romantiche nelle città dell’amore. Leone, cosa abbiamo fatto a certi pianeti? Sembra proprio che le Stelle abbiano deciso di dichiararci guerra. Ogni nostra azione comporterà una reazione contraria e negativa. Dopo metà mese, però, le cose miglioreranno.

Giorni felici per la Vergine, che si godrà settimane al top. Magicamente, tutto si incastrerà al meglio e la nostra vita andrà in discesa. Tanto da riuscire a ritagliarsi parecchi momenti personali per fare cose sempre rimandate.

Scorpione, attenzione a non tirare troppo la corda in amore

Umore altalenante sarà il tratto comune della Bilancia per tutto novembre. Anche perché abbiamo problemi di peso e, nonostante la dieta, non li risolviamo. Il che ci guasta le giornate facendoci passare per persone acide.

Che sorpresa, l’amore dello Scorpione sarà complicato. Ovviamente, è una battuta, viste le caratteristiche del segno. Del resto, chi ci sta accanto sa quello che si è preso. Attenzione, però, a non tirare troppo la corda. Sarà un novembre quasi anonimo per il Sagittario, già proiettato alle prossime festività natalizie. Però, va bene guardare a dicembre, ma attenzione a lasciarsi scappare qualche buona occasione di novembre.

Giorni magici a novembre per i Gemelli, ma non per il povero Capricorno

Mamma mia che brutto periodo per i single del Capricorno. L’imminenza delle prossime feste, probabilmente ancora da soli, ci manderà in depressione. Facendoci invidiare le coppie di amici che sono felici. È il momento di iscriversi, insomma, a una chat di incontri. Qualche preoccupazione per l’Acquario che accuserà dei dolori improvvisi, mai sperimentati prima. Il che ci farà preoccupare non poco. È il caso di andare a fare degli esami perché potrebbe essere qualcosa da non sottovalutare.

Aspetta e spera sarà il motto dei Pesci single. Purtroppo, sembra che le Stelle, a novembre, non abbiano in previsione di portarci buone notizie. Non demordiamo, però, perché a volte l’impossibile si può realizzare.

Lettura consigliata

È il segno astrologico più sensuale dello zodiaco per travolgenti storie d’amore ma c’è un motivo se è anche il più odiato