Guadagnare con le utilities: chi preferire tra SNAM e Italgas?

Nell’ultima settimana il settore delle utilities è stato uno dei migliori di Piazza Affari. Anche al termine della seduta del 25 agosto dopo Unicredit, il migliore titolo azionario di giornata, si sono collocate due big del settore come SNAM e Italgas. Per guadagnare con le utilities chi preferire tra queste due azioni?

Guadagnare con le utilities anche grazie al dividendo

Il rendimento del dividendo è senz’altro uno dei punti di forza delle azioni che afferiscono al settore delle utilities. Dal punto di vista del dividendo Italgas e SNAM praticamente si equivalgono. Per entrambe, infatti, le attese sono per un rendimento di circa il 6%. C’è, però, una enorme differenza se ci considera il payout del dividendo. Ovvero, la frazione dell’utile che una società distribuisce sotto forma di dividendo.

Con riferimento all’esercizio 2022, il payout di Italgas è stato del 60% circa, mentre per SNAM è stato di oltre il 130%. Chiaramente, quindi, dal punto di vista della sostenibilità il dividendo di Italgas è sicuramente più affidabile.

Doppio minimo e inversione rialzista per le azioni Italgas: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 25 agosto a 5,21 €, in rialzo dell’1,36% rispetto alla seduta precedente.

Ottimo segnale rialzista per le azioni Italgas che sono andate a formare un doppio minimo in area 5,03 € invertendo poi al rialzo. A questo punto le quotazioni potrebbero continuare la loro salita secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 5,03 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista e portare all’inversione ribassista.

Le azioni SNAM rompono gli indugi e adesso potrebbero accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo SNAM (MIL:SRG) ha chiuso la seduta del 25 agosto a quota 4,673 €, in rialzo dell’1,28% rispetto alla seduta precedente.

Con la chiusura giornaliera superiore a 4,655 € potrebbe essersi concretizzata l’inversione rialzista il cui sviluppo potrebbe essere quello dello scenario mostrato in figura. Potenzialmente, quindi, le azioni SNAM potrebbero arrivare a guadagnare fino al 20% dai livelli attuali.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 4,655 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

