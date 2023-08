2 primi piatti poveri amati dai napoletani che si preparano in 8 minuti: costano poco e sono sfiziosi

Non sai come condire un piatto di spaghetti con meno di 4 euro? Ecco 2 ricette partenopea della tradizione popolare appetitosi e sfiziosi, pronti in pochi minuti

La pasta è tra i primi piatti preferiti dagli italiani, una pietanza che non può mancare nei giorni di festa e durante la settimana. Oltre la pizza, rappresenta l’Italia nel resto del Mondo, dove è molto apprezzata. È facile da cucinare ed anche in bianco ha il suo perché, se condita con dell’olio extravergine di qualità e del formaggio grattugiato. Ne esistono di vari formati e con diverse farine, per accontentare tutti i palati, anche di coloro che sono intolleranti al grano. Per quanto riguarda i condimenti abbiamo l’imbarazzo della scelta, ogni regione ha una sua specialità. Come non citare, quindi, la meravigliosa cucina partenopea, che propone la famosissima pasta, patate e provola, oppure con fagioli e cozze, o l’appetitosa frittata di pasta. Proprio quest’ultima rappresenta un piatto economico di recupero, tipico della tradizione napoletana. Un modo straordinario per recuperare gli avanzi con maestria, senza rinunciare al sapore.

Spesso, nonostante la varietà dei prodotti italiani che abbiamo a disposizione, non sappiamo come condire la pasta. In più bisogna valutare l’aspetto economico delle ricette, vorremmo realizzare piatti prelibati con un budget ridotto e contemporaneamente fare un figurone a tavola. Per spendere pochi euro, però, potremo preparare un piatto di spaghetti, semplici ma decisamente sfiziosi, pronti in meno di 8 minuti. Si chiamano spaghetti dell’Aggiaria e i napoletani ne vanno pazzi per l’intenso sapore. Il condimento è facilissimo, bisogna preparare un pesto di basilico, quindi, approfittiamo se abbiamo una piantina in casa o acquistiamone una a circa 1,50 euro. A parte spadelliamo dei pomodorini del Piennolo del Vesuvio, che costano circa 6 euro al Kg, ma ne serviranno circa 200 gr per 5 porzioni. Mantechiamo, infine, gli spaghetti con il pesto ed i pomodorini e serviamo con una foglia di basilico fresco e peperoncino.

La tradizione partenopea

Un’altra bontà dai sapori genuini, e tra i 2 primi piatti poveri amati dai napoletani, sono gli spaghetti alla “puveriello”. Fanno parte della cucina popolare e si pensa risalgano al dopoguerra, dove non c’erano grandi disponibilità economiche. Sono ideali per mettere in tavola un piatto di pasta all’ultimo minuto, quando il frigo è praticamente vuoto. Il costo totale dipende da quante uova usiamo, con 2 euro prepareremo circa 4 piatti di pasta. Mentre facciamo cuocere gli spaghetti, mettiamo in una padella antiaderente dell’olio EVO, aglio e un uovo, per ogni porzione di pasta. Una volta cotto mettiamolo da parte e saltiamo gli spaghetti in padella nell’olio e aglio. Impiattiamo e adagiamo l’uovo o alla base o in superfice, un pizzico di pepe e serviamo.