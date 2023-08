Fine della telenovela Lukaku, ecco quanto guadagnerà l’attaccante belga con il suo ritorno in Italia alla Roma

Aveva giurato amore eterno all’Inter, salvo poi tradirla con la peggior nemica sportiva, ovvero la Juventus, che, però, non è riuscita a scambiarlo con Vlahovic. Tra le due litiganti, a godere sarà la Roma di Mourinho che, con un blitz a sorpresa è riuscita a convincere sia il Chelsea, titolare del cartellino, che l’attaccante, da tempo in parola coi bianconeri. Fine della telenovela?

Per dire quanto questo acquisto faccia gongolare il tifo giallorosso basta un dato. Infatti, quando ieri pomeriggio il figlio del presidente Dan Friedkin, Ryan, e il direttore sportivo Thiago Pinto si sono recati a Londra per chiudere la trattativa, il loro volo, partito da Fiumicino, è stato quello più seguito, a livello mondiale, sul sito flightradar24.com, con ben 3000 persone a monitorare il percorso.

La trattativa è stata molto rapida, con i due proprietari americani a trovare la quadra. Da una parte Tood Boehly, patron del Chelsea che, anche questa estate, ha fatto una campagna acquisti faraonica. Dall’altra Dan e Ryan Friedkin, che, invece, hanno condotto un mercato al risparmio, con una Roma sempre alle prese con atavici problemi di bilancio.

La lunga estate di Lukaku

Prima ancora che iniziasse il calciomercato, si dava quasi per scontato che Romelu Lukaku passasse all’Inter. La squadra che aveva trascinato allo scudetto nel 2021, che, però, aveva dovuto venderlo al Chelsea, per i soliti problemi economici che attanagliano il club.

Un’annata negativa a Londra e la voglia di tornare a Milano, sponda nerazzurra. Una splendida operazione di mercato condotta da Giuseppe Marotta e il belga, l’estate scorsa, torna a vestire gli amati colori in prestito.

Inizio travagliato, infortuni, un mondiale sciagurato, tutto sembra andare in maniera negativa, fino agli ultimi mesi di campionato, quando Romelu ritrova forma e gol, aiutando la squadra a raggiungere la finale di Champions League.

Contro il Manchester City, è convinto di meritare la maglia da titolare, ma Simone Inzaghi gli preferisce Dzeko. Entra nella ripresa ed è protagonista in negativo, con gli errori sottoporta che condannano l’Inter. Poco male, ci riproveremo l’anno prossimo, fa sapere, perchè anche se deve tornare a Londra per fine prestito, si tratta affinché torni a titolo definitivo. La sua volontà è chiara.

Fine della telenovela Lukaku, ecco il suo nuovo ingaggio a Roma

Tutti sembrano d’accordo, si tratta solo sulla cifra d’acquisto, ma il Chelsea vuole disfarsi di lui e l’Inter è convinta di riprenderlo. Fino a quando, ormai prossimi all’accordo, tutto si blocca. Irrompe la Juventus che seduce Lukaku, promettendogli di metterlo al centro del suo progetto tecnico, cosa che, probabilmente, non ha fatto Inzaghi nella seconda parte di stagione nerazzurra.

Lukaku cambia idea e si promette ai grandi rivali, cogliendo l’Inter e tutto il suo popolo, di sorpresa. I bianconeri, con il nuovo direttore sportivo Giuntoli, provano a costruire una trattativa con il Chelsea, offrendo Vlahovic in cambio, ma la quadra economica non è facile da trovare.

Passano i giorni e le settimane, il serbo è protagonista di un buon pre campionato e i tifosi juventini lo sostengono, urlando a gran voce il loro no a Lukaku. L’attaccante belga, volubile come pochi, probabilmente, si indispettisce, non vuole aspettare gli ultimi giorni di mercato e dà mandato ai suoi procuratori di trovargli un’altra sistemazione.

Altre curiosità

La Roma si interessa subito, propone al Chelsea di acquistarlo in prestito per un anno, promettendo di pagare l’intero ingaggio. Da Londra, pur di liberarsi dell’ingombro di un giocatore pagato due estati fa ben 115 milioni, accettano la proposta.

Si muove addirittura Dan Friedkin, di solito sempre nell’ombra, per chiudere la trattativa garantendo al giocatore un ingaggio di 9 milioni di euro. Un’enormità per le casse giallorosse, a cui aggiungere i 10 milioni del costo del prestito, l’ultimo piccolo nodo da sciogliere prima di chiudere ufficialmente la trattativa. Uno sforzo notevole per garantire a Mourinho un rinforzo di qualità per provare a puntare a quella Champions che, dall’anno prossimo, moltiplicherà i guadagni delle partecipanti, con la nuova formula. Manna per il sofferente bilancio romanista..

Siamo, dunque, arrivati alla fine della telenovela Lukaku, con l’attaccante belga che dovrebbe sbarcare nella Capitale tra poche ore, salvo colpi di scena che, visto la volubilità del calciatore, potrebbero non essere finiti qui. Roma può iniziare a sognare con la coppia delle meraviglie Dybala – Lukaku!

