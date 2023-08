Che colpo di fortuna se trovi queste 5 figurine rare: controlla in soffitta per guadagnare fino a 10.000 euro!

Le vecchie figurine possono fruttare al giorno d’oggi un tesoretto. Se le collezionavi ai tempi, puoi ancora avere in casa alcuni di questi pezzi pregiati. Ecco quelli che dovresti cercare nell’album per guadagnare bene.

Nascosti da qualche parte ci sono oggetti di valore non solo sentimentale, ma anche economico. Le vecchie figurine scatenano ricordi d’infanzia, per gli anni in cui le contavamo e scambiavamo con gli amici. Oggigiorno, alcune di queste varrebbero una vera fortuna. Parliamo di diverse migliaia di euro, che potremmo intascare rivendendole ai collezionisti. Ovviamente, si tratta di pezzi non facili da reperire. Ma che colpo di fortuna se trovi queste 5 figurine rare! Vediamo di quali si tratta e se le riconosci.

La mania del collezionismo

Chi di noi da bambino non guardava alla tv i cartoni animati preferiti? O aveva i propri giochi prediletti con cui sfidare gli amici? Proprio gli hobby coi quali passavamo il tempo avrebbero suggerito la produzione di figurine. Pensiamo ai celebri anime giapponesi come Pokémon o Yu-Gi-Oh, che hanno intrattenuto tantissimi ragazzi davanti allo schermo. Anche videogiochi come World of Warcraft hanno avuto il loro seguito di appassionati, così come Magic. Se li si ama, non ci si lascia scappare nessun prodotto che li rappresenti. Per questo, anche le figurine potrebbero aver conquistato il cuore dei fan. E tra le centinaia che abbiamo conservato, potrebbero esserci proprio quelle che stavamo aspettando.

Che colpo di fortuna se trovi queste 5 figurine rare, è come vincere alla lotteria!

La prima delle figurine che vogliamo sottoporre all’attenzione del pubblico è la Spectral Tiger. Si tratta di una delle collezionabili di World of Warcraft. Ha una distribuzione piuttosto limitata e questo la rende particolarmente preziosa. Infatti, il suo prezzo potrebbe arrivare anche a 1.000 euro. Un gradino più in alto si trova un cimelio del manga Yu-Gi-Oh: la Crush Card Virus. È il pezzo pregiato di uno dei personaggi principali della serie e premio della Shonen Jump Championship. Va da sé che in molti vorrebbero mettergli sopra le mani. Il prezzo si attesta sui 3.000 euro.

Ancora più costosa sarebbe Time Walk. La figurina del famoso gioco Magic: L’Adunanza è una rarità desideratissima. In più, il divieto di usarla nelle competizioni ufficiali la renderebbe ancora più curiosa. Per averla si potrebbero sborsare addirittura 4.000 euro. Tornando a Yu-Gi-Oh, poi, è obbligatorio citare Armament of the Lethal Lord. È una carta estremamente potente e altrettanto ricercata. Anch’essa assegnata come premio di un torneo, potrebbe valere la bellezza di 9.000 euro.

Chiudiamo con un gioiellino di uno dei franchise di maggior successo: Pokémon. La figurina in questione è la No. 1 Trainer, che fa impazzire i collezionisti. Sebbene nel gioco non valga praticamente nulla, è oro colato per chi la possiede. In condizioni perfette, infatti, potrebbe regalare almeno 10.000 euro al fortunatissimo possessore.