Settimana sull’ottovolante per l’oro nero che dopo le prime tre giornate della settimana al ribasso recupera evitando di compromettere definitivamente lo scenario di breve. Per cui siamo nella condizione che dopo 3 mesi dall’ultima volta, registriamo la seconda settimana consecutiva al ribasso per il petrolio. Quali sono state le notizie che hanno determinato questo comportamento? Quale potrebbe essere il futuro dell’oro nero?

A causare la discesa dei prezzi del petrolio nelle ultime settimane è stato l’aumento delle esportazioni iraniane e la possibilità che vengano revocate le sanzioni al Venezuela. Tuttavia, questo ribasso, secondo gli esperti, dovrebbe avere vita breve. I tagli in atto da parte dell’OPEC+, l’ulteriore azione unilaterale dell’Arabia Saudita e il calo delle esportazioni in Russia, nonché il forte consumo stagionale, infatti, dovrebbero e potrebbero sostenere il prezzo del petrolio.

Seconda settimana consecutiva al ribasso per il petrolio: cosa fare? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 18 agosto a quota 83,19 $, in rialzo dell’1,07% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un ribasso del 2,35% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Nonostante le ultime due sedute della settimana abbiano segnato un rafforzamento dei rialzisti, la situazione rimane ancora incerta. Come si vede dal grafico, infatti, per l’ennesima volta quest’anno area 83 $ ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Qualora lo scenario si dovesse ancora ripetere, si potrebbe assistere a un ritorno in area 64 $ dove tante volte il ribasso si è fermato. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 76,6 $.

Qualora, invece, la resistenza dovesse cedere il prezzo del petrolio potrebbe salire fino in area 100 $.

Time frame settimanale

Dopo due settimane consecutive al ribasso, come non se ne vedevano da maggio 2023, per il petrolio il trend ribassista ha subito una battuta di arresto. Le quotazioni, quindi, sono ancora alle prese con la resistenza in area 83,29 $. Il suo superamento potrebbe favorire lo scenario mostrato in figura. In caso contrario, potrebbe iniziare una nuova fase ribassista.

