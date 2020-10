In un articolo precedente ci siamo occupati di mercato immobiliare, scoprendo i 10 casi in cui farai l’affare della tua vita comprando un immobile. In questo analizzeremo invece l’affascinante mercato borsistico.

Guadagna soldi in Borsa con questa mini guida per investire

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

L’attività di investitore comporta una serie di decisioni complesse e richiede degli strumenti efficienti per valutare e decidere.

E’ fondamentale possedere un metodo, cioè agire secondo un piano prestabilito in grado di decidere in anticipo quali saranno gli elementi da seguire per prendere le proprie scelte di investimento. Il motivo principale per cui molte persone falliscono sui mercati e proprio perché non hanno strategie adeguate.

Come operare sui mercati?

Esistono diversi modi per operare sul mercato: col “fiuto”, sulla base della lettura di giornali e reports, con l’aiuto di dritte e soffiate o con tecniche più metodiche. I 3 approcci più comunemente usati sono:

Analisi quantitativa: analisi economica, che si concentra nell’individuazione di relazioni matematiche e statistiche fra grandezze economiche. Le teorie più usate sono: la Modern Portaolio Theory , il Capital Asset Pricing Model, ecc.. Analisi Fondamentale: l’assunto di base di questa metodologia è che nel lungo periodo, i corsi azionari tendono a riflettere il valore reale. Individuando realtà attuali e potenzialità patrimoniali ed economiche si possono formulare valide previsioni sui futuri livelli di prezzo. L’obiettivo è determinare il valore intrinseco di società quotate, che confrontate col valore di mercato permettono di capire se un’azienda è sottovalutata / sopravvalutata. Analisi tecnica: in questo caso l’obiettivo non è conoscere il valore reale di un’azione, ma quel valore che a breve attribuirà il mercato. Nel prezzi sono scontate le speranze, le paure, gli umori razionali ed irrazionali dei compratori e dei venditori giungendo così a sintetizzare , quei fattori inquantificabili che incidono in maniera preponderante sul processo di formazione dei prezzi.

Guadagna soldi in Borsa con questa mini guida per investire? Cosa fare?

Negli anni si è alimentata una sterile polemica, fra i sostenitori dell’una e dell’altra metodologia. In realtà non esiste un metodo migliore in assoluto. L ’approccio più corretto è quello di integrare il più possibile le diverse metodologie.

L’obiettivo comune deve essere quello di dare massima efficienza al Portfolio Management ossia quell’insieme di attività, analitiche previsionali ed operative, che vengono sviluppate per ottimizzare il rendimento di un capitale in relazione ad un rischio preventivamente quantificato.