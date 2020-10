Ti spiego i 10 casi in cui farai l’affare della tua vita comprando un immobile

In un articolo precedente abbiamo imparato che si può investire in immobili anche poche centinaia di euro. Considerando l’interesse intorno al tema del “mattone” in questo, ti spiego i i 10 casi in cui farai l’affare della tua vita comprando un immobile.

Una tecnica per guadagnare velocemente

Chi investe negli immobili in maniera professionale sa che il vero affare lo fa quando si acquista e non quando si vende. Per fiutare il giusto affare devi investire tanto tempo per trovare l’investimento con maggior potenziale.

L’obiettivo deve essere cercare quelli che in gergo si chiamano “don’t wanters” ovvero quelle persone che hanno necessità di vendere l’immobile e in tempi brevi.

Chi sono i don’t wanters

Il vero segreto del flipping immobiliare è trovare venditori fortemente motivati sia per ragioni emotive ma anche per motivazioni legate alla problematicità dell’immobile.

Insomma è fondamentale trovare persone disposte a vendere in fretta; e pur di farlo sono disposti ad abbassare considerevolmente il prezzo.

Perché vendere la casa a un prezzo più basso? Le motivazioni possono essere tantissime. Di seguito elenchiamo le 10 più frequenti:

bisogno di liquidità in imminente; devono trasferire in altra città per questioni professionali; si stanno separando con il coniuge e necessitano di un immobile più piccolo; l’immobile necessita di una importante ristrutturazione e non si hanno i soldi per farla; il proprietario non riesce più a pagare il mutuo; i figli della coppia si sono trasferiti e la casa è diventata troppo grande; i proprietari sono anziani e l’immobile è scomodo per loro (magari non ha l’ascensore); i rapporti col vicinato sono compromessi; il proprietario vuole acquistare un altro immobile e rischia di perdere la caparra; malattia del proprietario.

Quanto riesci a trovare un venditore in una di queste 10 situazioni, stai certo che farai un eccellente affare immobiliare. Il segreto per trovare i don’t wanters è avere una rete di conoscenze ben ramificata fra agenti immobiliari, amministratori di condominio, portieri, dipendenti bancari ecc..