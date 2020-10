Non è la prima volta che ritorniamo sull’argomento, ma NEXI è proprio un titolo azionario che non riesce ad approfittare dell’esplosione dell’e-commerce. Il core business dell’azienda, infatti, è proprio quello dei pagamenti digitali e non potrebbe che trarre beneficio da questa nuova tendenza nata col lockdown, ma che sembra resistere anche all’epoca post lockdown.

Inoltre ci sono ottime notizie anche sul fronte societario come l’annunciata fusione tra NEXI e SIA. Si tratta di una fusione per incorporazione di SIA (valutata in questo contesto 4,6 miliardi) in NEXI. Un’operazione benedetta anche dal ministro Gualtieri che ha dichiarato

Con la fusione tra SIA e NEXI, sotto la regia di Cdp come azionista stabile, si uniscono due realtà italiane con attività altamente complementari e già all’avanguardia nel campo dei pagamenti digitali . Il gruppo che nasce è il primo in Europa per numero di esercenti serviti e di carte gestite.

Eppure l’andamento in Borsa di NEXI non ha tratto alcun beneficio da queste notizie, anzi. Prima però, di occuparci dell’analisi grafica ricordiamo che gli analisti che coprono il titolo hanno un giudizio Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprima una sottovalutazione del 20% circa.

Analisi grafica e previsionale su un titolo azionario che non riesce ad approfittare dell’esplosione dell’e-commerce

Le azioni NEXI (MIL:NEX) hanno chiuso la seduta del 22 ottobre a quota 14,85 euro in rialzo dello 0,51% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista sia sul giornaliero che sul settimanale. Una svolta, però, potrebbe essere alle porte. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno avvicinando al III obiettivo di prezzo in area 14,315 euro, un livello dal quale potrebbe partire un rialzo importante. Per le prossime sedute, quindi, bisogna monitorare con attenzione area 14,315 euro con una conferma del rialzo che si avrebbe nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 15,6 euro.

Nel medio periodo, invece, l’inversione rialzista si avrebbe nel caso in cui ci fosse una chiusura settimanale superiore a 15,89 euro. In caso contrario le quotazioni continuerebbero a scendere verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

