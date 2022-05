Secondo l’astrologia, il moto dei pianeti e il loro posizionamento esercita un grande influsso sulla vita delle persone, sia in positivo che in negativo. Si pensi, ad esempio, a ciò che succede quando Mercurio è retrogrado.

Stavolta tratteremo dell’influsso positivo di Venere, che per l’intero mese di giugno sarà in Toro e gli recherà il suo favore. Questo segno zodiacale sta vivendo un periodo caratterizzato da poche entrate economiche e importanti cambiamenti a livello personale. Grazie all’influsso di Venere, giugno sarà un momento positivo dal punto di vista relazionale. Anzi, per lui sarà letteralmente un mese all’insegna della passionalità e dell’amore.

Grazie all’influsso di Venere, a giugno questo segno zodiacale che sta vivendo un periodo di alti e bassi sarà molto fortunato in amore

Questa grande fortuna in amore caratterizzerà sia i Toro single che quelli che hanno già un compagno o una compagna. Questi ultimi ritroveranno la stabilità e la passionalità che, forse, nei mesi precedenti potrebbero aver perso. Chi si trova in una relazione ormai diventata tossica, avrà l’occasione di uscirne. Per queste persone, la parola d’ordine sarà “sincerità”.

Le coppie stabili potranno cominciare a fare progetti di vita e, inoltre, bisogna sapere che giugno 2022 potrebbe essere davvero un ottimo momento per iniziare una convivenza o addirittura per sposarsi sotto buoni auspici. I Toro dovranno però fare attenzione a non mostrarsi troppo gelosi del proprio partner, cosa a cui saranno particolarmente inclini durante questo mese.

I single avranno tante ottime occasioni per cominciare una relazione. Proprio come i nati sotto il segno della Vergine, dovranno solo aprire il proprio cuore e non farsi paralizzare dalla paura di innamorarsi.

I giorni più fortunati del mese

In particolare, la fortuna in amore arriderà i Toro durante le ultime settimane di giugno. I giorni più propizi per fare incontri interessanti saranno il 21, il 23 e il 25. Dunque, dovranno tenere gli occhi aperti.

