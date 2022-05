Luce in fondo al tunnel per questo segno zodiacale, che a giugno vivrà un mese di rivalsa ricco di fortuna e favorevole all’amore

L’oroscopo di quest’anno si è rivelato enormemente favorevole per alcuni segni zodiacali. Ad esempio, maggio si è rivelato l’ennesimo grande mese per l’Ariete, che ha continuato la sua scalata verso il successo nonostante l’influsso potenzialmente negativo di Mercurio retrogrado.

Ad altri la fortuna non ha arriso altrettanto durante questi primi mesi dell’anno. È il caso della Vergine, segno a cui appartengono tutti coloro che sono nati tra il 23 agosto e il 23 settembre. Con l’arrivo di giugno, però, ci sarà una luce in fondo al tunnel per questo segno zodiacale. Questo nuovo mese gli porterà una grande voglia di mettersi in gioco e tante occasioni propizie.

Luce in fondo al tunnel per questo segno zodiacale, per cui giugno sarà un mese di rivalsa, favorevole all’amore e con possibilità di fare guadagni soddisfacenti

I primi mesi dell’anno potrebbero aver portato alcuni scompensi nei Vergine fidanzati. Per fortuna, con l’arrivo di giugno le divergenze createsi nella coppia dovrebbero risolversi, dando inizio ad un momento di grande complicità che durerà almeno per l’intero mese.

I single avranno l’occasione di abbandonare la paura di innamorarsi che li ha paralizzati fino a questo momento, impedendogli di cogliere occasioni che gli avrebbero permesso di trovare un compagno o una compagna. I segni con cui saranno più compatibili in questo periodo? Sicuramente lo Scorpione, il Toro e il Capricorno.

Buone notizie anche dal punto di vista lavorativo. Ci saranno ottime possibilità di ottenere il trasferimento agognato da tanto tempo oppure di trovare mezzi per avere nuove entrate monetarie, specialmente verso la fine del mese. Ciò sarà molto positivo, siccome i Vergine potrebbero dovere affrontare a breve delle spese improvvise.

Inoltre, grazie all’influsso positivo di Giove, chi ha beghe legali o burocratiche ne verrà finalmente a capo dopo mesi di sofferenza. I giorni più fortunati del mese saranno venerdì 10, giovedì 23 e martedì 28.

Lettura consigliata

Venere in Toro dal 28 maggio porta fortuna in amore, nuovi incontri e opportunità nel lavoro a questi segni zodiacali