L’estate sta arrivando e molti di noi stanno decidendo dove andare in vacanza. C’è chi rimarrà vicino casa e chi andrà all’estero, chi preferisce la montagna e chi opta per il classico mare.

Una delle mete preferite dagli italiani è di certo la Grecia che, con le sue isole da sogno, fa innamorare. Oggi vogliamo parlare di un posto speciale che si trova su di un’isola che nasconde una storia particolare. Molti, infatti, dicono che nuotare in questa spiaggia del Mediterraneo con la propria metà porti fortuna eterna.

Una spiaggia unica al Mondo

Si tratta di una delle più belle e celebri isole greche. Stiamo parlando di un’isola che si trova nel Mar Ionio e che è da decenni meta di turisti e viaggiatori di tutto il Mondo. Si tratta di Corfù, che con le sue spiagge da sogno e il mare azzurro è amatissima da famiglie e da coppie. In particolare, vogliamo parlare di una località che sorge a Nord dell’isola e che nasconde una spiaggia da sogno e un mare calmo e cristallino.

Per raggiungere questa località dobbiamo dirigerci verso il paese di Sidari, a Nord dell’isola. Ora dovremo seguire le indicazioni per il Canal d’Amour, una conformazione rocciosa di colore rosso molto particolare. Il vento e le correnti nei secoli hanno scavato la roccia e l’hanno scolpita con la forma attuale.

Questo posto unico nel Mediterraneo potrebbe ricordare un po’ la Scala dei Turchi in Sicilia o Milos nell’arcipelago delle Cicladi. Potremo fare il bagno in questo canale naturale che, con le sue rocce brillanti, è perfetto come sfondo per foto memorabili.

Dicono che nuotare in questa spiaggia del Mar Ionio con la propria metà porti fortuna eterna ed eterno amore

Questo luogo mozzafiato con il mare trasparente e caldo non ha finito le sorprese. La leggenda, infatti, vuole che sia un posto davvero speciale per gli innamorati. Secondo la tradizione, se nuoteremo nelle acque del Canal d’Amour assieme alla nostra dolce metà, potremo assicurarci l’eterno amore. Non dovremo far altro che nuotare verso il mare aperto rimanendo dentro al canale e baciare appassionatamente l’altra persona. In questo modo, secondo la tradizione, ci assicureremo una vita felice fatta di amore e fedeltà.

Se la leggenda sia vera o meno è difficile da dire, ma nel dubbio non ci resta che raggiungere questa spiaggia e goderci la sua bellezza.

