Si sa, le faccende di casa hanno i loro tempi. Possiamo sempre cercare di dimezzarli però. Ultimamente, infatti, stiamo scoprendo tanti nuovi stratagemmi per pulire e riordinare più velocemente. Abbiamo già parlato di come riordinare tutta la casa in meno di un’ora. Adesso però ci concentreremo su un passaggio particolare e obbligato delle faccende domestiche. Infatti, dopo aver ritirato i vestiti dallo stendino non possiamo proprio sottrarci, dobbiamo piegarli. Però, grazie a questo trucco semplice ma straordinario riusciremo a piegare i nostri vestiti in soli 2 secondi tenendoli sempre ordinati.

Come piegare un pantalone in pochi secondi

In realtà, piegare i pantaloni è già molto veloce col metodo classico. Basta piegarli sovrapponendo le due parti destinate alle gambe. Poi le pieghiamo in tre o quattro parti per la lunghezza così da formare un quadrato. Possiamo anche andare oltre e fare un piccolo risvolto a una gamba del pantalone prima di tutto questo procedimento. Pieghiamo poi in due il quadrato e inseriamo una parte dentro il risvolto rimasto.

La vera novità però sta tutta nel trucco per piegare felpe e magliette.

Sembra incredibile, ma il metodo che stiamo per illustrare permette davvero di ripiegare perfettamente un top in solo 2 secondi. Vediamo subito come fare.

Per prima cosa stendiamo la maglietta con la parte frontale rivolta verso l’alto sopra un tavolo. Adesso creiamo delle linee immaginarie, una che taglia orizzontalmente la maglietta a metà e l’altra verticalmente partendo dalla metà fra punta della spalla e colletto. Non dobbiamo allarmarci, dovremo pensare a tutto questo solo le primissime volte che proviamo a usare il metodo dei due secondi. Poi tutto diventerà più automatico. Torniamo alle nostre linee.

La linea orizzontale e quella verticale si incontrano in un punto, che noi chiameremo A. Invece, il punto di partenza della linea verticale sulla spalla lo chiameremo B. L’altra sua estremità, sul bordo inferiore della maglietta sarà C. A questo punto non ci resta che unirli. Pizzichiamo la maglietta al punto A assicurandoci di aver preso entrambi gli strati usando la mano sinistra. Con la destra pizzichiamo il punto B. Tiriamo la maglietta dal punto B al C e pizzichiamoli insieme. A questo punto avremo le braccia incrociate. Adesso portate il punto A, B e C verso l’alto e le nostre braccia torneranno a una posizione normale. Stendiamo la maglietta sul tavolo e ripieghiamola su sé stessa tenendo sempre in mano i nostri due punti. Solo 2 secondi ed ecco fatto!