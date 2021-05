Questa può sembrare una prospettiva impossibile da realizzare, ma tutto dipende dalle nostre aspettative. Prima di tutto, e chiaro che non possiamo pulire e riordinare a fondo un’intera casa in così poco tempo. Quello che possiamo fare è seguire una tecnica incredibilmente semplice per dare subito una sensazione di ordine e pulizia a tutta la casa in meno di 1 ora. Questo ci permetterà di non essere mai circondati dal disordine e di spendere meno tempo quando faremo una pulizia più approfondita. Vediamo quindi quali passi dobbiamo seguire per realizzare questa tecnica.

Il concetto di base

Tutte le azioni che dovremo compiere per pulire riordinare la nostra casa in poco tempo si basano su un concetto fondamentale. Dobbiamo rimuovere lo sporco e gli oggetti in disordine più evidenti. Adesso è chiaro che l’obiettivo da raggiungere è molto più realistico. Avremmo solo bisogno di una spugna, uno sgrassatore, un panno per la polvere e una scatola. Siamo pronti a partire.

La camera da letto

Procediamo per zone e cominciamo dalla camera da letto. Chiaramente la prima cosa è rifare il letto con cura. Non lasciamo pieghe, perché questo contribuisce a un’impressione di disordine. Adesso prendiamo tutti i vestiti buttati su una sedia, mettiamoli sulle grucce e poi nell’armadio. Annusiamo ogni cosa per capire se questa va messa a lavare. Questi sono passaggi che possono sembrare ovvi, ma ci danno una struttura e in pochi minuti abbiamo ottenuto il risultato sperato.

Il bagno

Per quanto riguarda il bagno mettiamo dentro i mobili ogni oggetto superfluo. Cerchiamo di lasciare sul lavandino solo sapone e spazzolini. Diamo una veloce passata di spugne su specchio e il lavandino. Poi Puliamo velocemente la tavoletta del water, magari con dell’alcol. Fare questo veloce passaggio più frequentemente, farà sì che dovremo pulire a fondo il bagno molto più raramente. Possiamo anche utilizzare questo trucchetto per pulire e profumare la tazza senza fare il minimo sforzo.

Cucina e salone

Passiamo ora al cuore della casa. Se ci sono piatti sporchi in cucina mettiamoli direttamente in lavastoviglie. Prendiamo ogni oggetto sparso per casa e che non ha una veloce collocazione e mettiamolo in una scatola. Questo libererà immediatamente le superfici e sapremo subito dove trovare questi oggetti. Quando avremo più tempo potremo organizzarli meglio. Adesso diamo una veloce passata su tutte le superfici con un panno acchiappapolvere e voilà.

Come ultimo passaggio mettiamo via scarpe ciabatte sparse per la casa. Vedere cose per terra da un’idea di grande disordine. Se non abbiamo tempo o voglia di rimettere ogni scarpa nella sua scatola, usiamo un cestino. Inseriamo le scarpe suola contro suola e infiliamole nel contenitore. Le metteremo in ordine appena avremo tempo. Certamente una soluzione più sostenibile sarebbe procurarsi una scarpiera.

A tutti sembrerà che avremo passato un’intera giornata a pulire. Tutto grazie a una tecnica incredibilmente semplice per dare subito una sensazione di ordine e pulizia a tutta la casa in meno di 1 ora.