Se avere un’amaca in giardino è sempre stato il nostro sogno nel cassetto, vediamo come realizzarne una con una minima spesa e nessuna difficoltà. Il risultato sarà strabiliante soprattutto nei confronti dei nostri figli e familiari. Quando si ha voglia di riposare bastano tre paia di vecchi jeans per realizzare un’amaca comodissima e regalarsi un relax da sogno.

Gli “ingredienti” per realizzarla

Servono tre paia di vecchi jeans, di qualcuno che ha perso molto peso o si è convertito per sempre alla gonna. Occorrono due bastoni di legno tubolari lunghi 1,3 metri e con diametro 6 centimetri.

Cerchiamo una corda morbida, resistente ed elastica da barca, deve sopportare una trazione di 80-90 kg. Serve lunga almeno 7 volte l’altezza della persona che utilizzerà l’amaca. Scegliamo un tessuto in goretex o in cotone da ombrellone: quadro scozzese blu, cashmere, fiorellini. Deve essere lungo come la persona.

Servono due anelli di metallo, le forbici, la macchina per cucire, un filo resistente blu.

Apriamo i jeans, tagliamo le cuciture delle gambe e dei fianchi. Rimuoviamo la cintura, le tasche posteriori e i passanti. Disponiamo i pezzi uno accanto all’altro sul tessuto posto col lato migliore in alto.

Troviamo i punti in cui poterli riunire armoniosamente con cuciture doppie e formare un unico telo col tessuto che spunta qua e là.

Alle estremità corte del telo applichiamo 14 asole fatte con le cinture dei jeans, 7 per parte, a distanza regolare. Posizioniamo prima le due alle estremità, una a centro del bastone e poi le altre.

Prendiamo la corda da barca e fissiamola a uno dei due anelli di metallo con nodo nautico, lasciando un metro e mezzo fuori.

Dopo 20 centimetri passiamo la corda attorno al bastone. Proseguiamo lasciando due centimetri e poi cominciamo a cucire la corda al centro dell’amaca per tutta la sua lunghezza, passando sotto al tessuto.

Procediamo dall’altro lato. Lasciamo due centimetri, leghiamo la corda al bastone, proseguiamo per venti centimetri, leghiamo all’anello e lasciamo un metro e mezzo prima di tagliare. A questo punto ripetiamo due volte l’operazione. Ma stavolta collegando l’anello al bastone, dall’una e dall’altra parte, ci spostiamo verso le due estremità.

Servono i tiranti che sosterranno il peso

Ripetiamo ancora una volta l’operazione, cucendo la corda a circa un quarto del lato corto. Dobbiamo cucire la corda sotto l’amaca per cinque volte per sostenere il peso del nostro relax.

A un’estremità e all’altra, si creano due triangoli formati ciascuno dalle corde uscenti, che prima restano allineate nel bastone e poi si raccolgono verso l’anello metallico. Dall’anello usciranno due corde che servono per fissare l’amaca all’albero. Prima di sdraiarci, recuperiamo le tasche dei jeans e cuciamole dove più ci piace.