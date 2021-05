Le macchie di inchiostro sono tra le più difficili da togliere dagli indumenti realizzati in ogni tipo di tessuto. Se non sappiamo cosa fare, meglio non azzardare tentativi maldestri. Perché c’è una bella differenza tra inchiostro di penna stilografica, inchiostro di penna a sfera e inchiostro di pennarello o timbro. Ecco come trattare ogni tipo specifico di macchia di inchiostro con l’aiuto degli Esperti di Casa di ProiezionidiBorsa

Penna stilografica e timbri

La penna stilografica è davvero elegante, ma spesso perde inchiostro e ci inonda le mani di nero. Le macchie sugli indumenti, di solito, vanno via sfregando con un po’ di detersivo in polvere o una pasta smacchiante agli enzimi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

L’inchiostro per timbri nero si toglie con l’acqua, ma quello rosso è molto più ostinato. L’inchiostro per timbri rosso si toglie con una soluzione di acqua e alcool aggiungendo un quarto di ammoniaca. Questo sistema va bene anche per mandare via gli sbaffi di penna biro dalle camicie. Ma bisogna alternarlo con tamponature più umide realizzate con una soluzione di aceto e acqua.

Non sempre però questi sistemi funzionano. Perché anche se compriamo le penne o gli inchiostri, non possiamo conoscere quali sono gli ingredienti che vengono utilizzati per produrli. Ma vale sempre la pena di insistere. Pochi pensano a fare così ma ecco come togliere in poche mosse le difficili macchie di inchiostro dai nostri indumenti preferiti.

Smacchiare in poche mosse

Se l’inchiostro si è rovesciato su lino, cotone o fibre sintetiche , si può provare con lacca per capelli quando la macchia è ancora fresca.

Se troviamo un pennarello aperto in borsa, il metodo da utilizzare è un po’ diverso. La macchia va innanzitutto sciolta applicando olio di mandorla e un quarto di cucchiaino di ammoniaca.

La parte macchiata va sciacquata con una piccola quantità di acqua calda e poi si può rifinire con una soluzione di acqua e alcool. Altrimenti per far sparire l’alone si può portare il capo in lavanderia.

Ecco svelato, dunque, cosa fare. Infatti, pochi pensano a fare così ma ecco come togliere in poche mosse le difficili macchie di inchiostro dai nostri indumenti preferiti