Tra i tanti prodotti tipici della primavera ce n’è uno molto spesso sottovalutato per le sue proprietà benefiche: le fragole. Non tutti sanno che questo spettacolare frutto è ricco di vitamine e antiossidanti e che contiene pochissime calorie. Ma soprattutto quasi nessuno sa che bastano un quarto d’ora e pochi euro per fare di questo frutto di stagione un primo piatto spettacolare e dietetico. Ecco perché noi di Proiezioni di Borsa oggi vogliamo proporre la ricetta per la pasta fragole e robiola.

Gli ingredienti per la nostra pasta alle fragole e robiola

Per 4 persone servono:

a) 250g di tagliatelle o linguine;

b) 2 cucchiai di olio d’oliva;

c) 120-130g di fragole;

d) un etto di robiola;

e) scorza di limone;

f) menta fresca;

g) sale e pepe.

Bastano un quarto d’ora e pochi euro per fare di questo frutto di stagione un primo piatto spettacolare e dietetico: la preparazione

Iniziamo a preparare il nostro piatto lavando le fragole e tagliandole a quadratini o a pezzetti. Una volta pronte mettiamole per 5 minuti a cuocere con olio, sale, pepe, menta e scorza di limone. Stiamo bene attenti a non cuocere troppo e a non sciogliere completamente la frutta.

Nel frattempo mettiamo la pasta sul fuoco. Quando è quasi pronta aggiungiamo la robiola spezzettata al nostro sugo di fragole e mischiamo con un po’ di pepe e un cucchiaio di acqua di cottura. Il nostro primo straordinario è quasi pronto.

Scoliamo la pasta, saltiamo un minuto in padella con la salsa e serviamo il piatto decorandolo con le foglie di menta rimaste.

Per godere appieno del sapore della nostra pasta fragole e robiola accompagniamo il pasto con un bel bicchiere di Chardonnay o di Pinot Nero. Da servire rigorosamente freddo.

