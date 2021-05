La vitamina D è una molecola essenziale per il giusto funzionamento del nostro organismo. Il modo principale attraverso cui il nostro corpo se ne rifornisce è l’esposizione ai raggi solari. Ma quando questo non è possibile per motivi di clima o di salute (vedi predisposizione genetica al melanoma), è bene introdurla attraverso l’alimentazione. Nel seguente articolo parliamo di quei cibi fondamentali per il nostro benessere. Grazie a questi 3 alimenti assumiamo vitamina D in modo naturale e ci garantiamo una salute di ferro rinforzando anche il sistema immunitario.

Perché la vitamina D è così importante

La vitamina D agisce attivamente in vari procedimenti essenziali a una vita sana. Assorbe minerali fondamentali, quali zinco, calcio, ferro e magnesio, svolgendo un ruolo imprescindibile per la salute delle nostre ossa. Inoltre, favorendo la formazione della leptina riequilibra il metabolismo dei grassi. Allo stesso modo, favorisce il mantenimento del tono muscolare e protegge la nostra pelle. Non da ultimo, innalza le difese immunitarie. La carenza di questa vitamina è legata a molte problematiche quotidiane come a patologie più gravi. Si parla di infarti, Alzheimer e sclerosi multipla. Per questo mantenere buoni i suoi livelli è di grande importanza. Un modo è sicuramente mangiare regolarmente i cibi elencati di seguito.

Grazie a questi 3 alimenti assumiamo vitamina D in modo naturale e ci garantiamo una salute di ferro rinforzando anche il sistema immunitario

Sono diversi gli alimenti che contengono vitamina D. Quelli che ne sono più provvisti, però, sono i funghi, il burro e la carne di pesce. Tra i pesci consigliabili a chi deve seguire una dieta ricca di vitamina D ci sono il tonno, il salmone, lo sgombro e i gamberi. Inoltre, fonte ricchissima di questa vitamina è il fegato. Mangiare fegato animale o arricchire la dieta con olio di fegato di merluzzo è un ottimo modo di sopperire alla mancanza di vitamina D. Qualora i nostri livelli non raggiungono una soglia accettabile con l’alimentazione, rivolgiamoci al nostro medico che ci consiglierà un integratore adatto.

