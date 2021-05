Certe cose raccontate nelle leggende, nei film fantastici e nelle fiabe esistono davvero.

È il caso della spada nella roccia.

Proprio così.

La cosa assurda è che in pochi lo sanno.

Oltretutto il luogo dove si trova è altrettanto fiabesco ed è perfetto per una gita fuori porta.

Sembra incredibile ma la spada nella roccia esiste davvero ed è in Toscana, racchiusa in un luogo straordinario tra natura e magia.

San Galgano

Nel bel mezzo della campagna toscana, in provincia di Siena, vicino a Chiusdino, si trova questo luogo a dir poco incantevole.

In un grande prato ai piedi di una collina, si trova un’abbazia abbandonata, senza tetto: l’Abbazia di San Galgano.

In vetta alla collinetta adiacente c’è una cappella, detta appunto la Cappella di San Galgano a Montesiepi o Rotonda di Montesiepi. Al centro di questo edificio sacro c’è una spada conficcata in una roccia, adesso chiusa in una teca.

La spada di San Galgano.

Fra storia e leggenda

San Galgano era Galgano Guidotti, primogenito di una famiglia di nobili locali.

Le notizie storiche su di lui sono poche. DI sicuro si sa che egli condusse una giovinezza dissoluta e violenta, come cavaliere. Ad un certo punto però, secondo la leggenda, gli apparve l’arcangelo Michele che lo convinse ad abbandonare quella vita e diventare un eremita. Egli fu condotto nel luogo dove adesso c’è la cappella e in segno di devozione lanciò la spada in aria che si conficcò da sola nella roccia.

Nessuno riuscì mai più ad estrarla.

I richiami alla storia di re Artù sono evidenti, ma notevoli sono anche i punti di contatto con la tradizione pagana etrusca e celtica.

Questa spada continua tutt’oggi ad affascinare storici e visitatori.

Dunque se si vuole passare un fine settimana diverso, questa è la soluzione giusta.

Perché sembra incredibile, ma la spada nella roccia esiste davvero ed è in Toscana, uno straordinario itinerario fra natura e magia, per un week end indimenticabile.

