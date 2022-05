Se si ha un giardino o un orto solitamente si preferisce utilizzare metodi naturali per risolvere eventuali problemi. Questo sia per evitare di danneggiare le nostre piante, sia per risparmiare sui costosi prodotti chimici. Anche se ogni tanto abbiamo bisogno del parere degli esperti, se i problemi sono piccoli ma fastidiosi, preferiamo usare strumenti che abbiamo già in casa.

Incredibilmente, grazie a questa spezia che tutti abbiamo in cucina, possiamo liberarci di fastidiosi animaletti. In particolare topi e piccoli insetti che rovinano le nostre piante preferite.

Grazie a questa spezia che tutti abbiamo in cucina riusciremo a proteggere il nostro orto e giardino da insetti, topi in modo naturale ed economico

Il pepe nero è la spezia più utilizzata in cucina ed è quindi presente in quasi tutte le case. Non è solo un ottimo ingrediente in cucina, ma ha anche diversi utilizzi inusuali in casa. Utilizzato in passato anche per utilizzi medicinali e soprattutto come rimedio naturale per proteggere giardini e piante.

Il suo odore pungente è infatti, ottimo come repellente per topi e insetti. Essendo una spezia, non solo è completamente naturale ma soprattutto non c’è rischio di rovinare foglie e gemme.

Ci sono diversi metodi per creare un repellente naturale con il pepe nero. Il primo è quello di aggiungerlo a una bottiglietta spray di acqua e spruzzarlo sulle foglie. Può essere utilizzato sia per fiori e piante esterne che interne. La spezia può essere anche disposta attorno alle piante per evitare le formiche.

Inoltre è un ottimo metodo per evitare di avere topi sia nei nostri giardini che in casa, evitando sostanze tossiche o trappole. Prendiamo una ciotola o un bicchiere e versiamo un po’ di questa spezia. Possiamo posizionarla sia all’esterno che nel nostro balcone per evitare che i roditori si avvicinino. I topi odiano l’aroma del pepe e lo eviteranno il più possibile.

Non solo, è anche utile per evitare che i nostri animali domestici mordano le nostre piante. Spesso possiamo essere preoccupati che il nostro gatto o cane vadano vicino a foglie tossiche. Il pepe non è apprezzato dai nostri amici a quattro zampe ed è quindi utile per evitare spiacevoli incidenti.

Un antibatterico naturale

Infine il pepe può anche aiutare la salute delle nostre piante. É, infatti, anche un antibatterico naturale che può accelerare la resistenza a infestazioni. Soprattutto se mischiata alla terra, questa spezia diventerà un nutriente importante per il nostro giardino. In questo modo avremo due risultati: l’allontanamento di insetti, roditori e formiche indesiderate e un rinforzo per la nostra pianta.

Lettura consigliata

Per allontanare i topi da casa, orto e giardino e liberarsene facilmente, basta questa pianta profumata dalle foglie a forma di cuore