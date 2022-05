Non sono rari i momenti in cui si vuole preparare la cena e si ha davvero poca voglia di cucinare. Quando la si deve consumare tra pochi familiari o magari in solitudine, non è necessario sforzarsi troppo. Nessuno si preoccuperà di giudicare se il talento di chi deve mettere qualcosa in tavola possa essere paragonato al più quotato degli chef stellati.

E soprattutto con l’arrivo di primavera ed estate non c’è esattamente molta spinta a mettersi davanti ai fornelli. La buona notizia è che le soluzioni per assecondare questi stati d’animo non mancano. Basta armarsi di fantasia o prendere spunto da quanti hanno già trovato il modo di soddisfare l’esigenza.

Allora ecco un’idea per una cena veloce senza carne e pesce. Non sarà certo la più originale e sicuramente neanche la migliore dal punto di vista dei valori nutrizionali, ma ogni tanto la licenza di non pensare troppo a questi aspetti ce la si può prendere. A patto che, ovviamente, non si dimentichi che la stella cometa di ogni regime alimentare sia quello di mantenere equilibrio.

Ecco un’idea per una cena veloce senza carne e pesce più facile di molte ricette che si possono trovare

In alcuni supermercati, negozi di alimentari, salumerie e, ovviamente, anche nelle rivendite dei vari caseifici è possibile acquistare delle sfoglie di mozzarella. Si tratta di veri e propri fogli del prezioso latticino che possono essere adagiati su un piano, farciti e utilizzati per creare dei rollè.

Ci si può mettere quello che si preferisce. Si possono utilizzare salumi, formaggi e quello che si preferisce. Se, invece, si vuole restare leggeri si possono utilizzare pomodoro, mais, lattuga e olive. Una volta creata la farcitura basterà arrotolare la sfoglia e farla riposare in frigo in maniera da fargli acquistare un po’ di consistenza. Poi si potranno tagliare le fette come se si trattasse, ad esempio, di un rollè di carne.

L’idea non è rivoluzionaria, ma è sicuramente una soluzione per innescare la fantasia di chi potrebbe non averne troppa quando è il momento di preparare la cena. L’ideale potrebbe essere accompagnare il tutto con dei crostini di pane e con un’altra fonte proteica che completi il pasto. Tutto, ovviamente senza cucinare.

Attenzione a non esagerare. La mozzarella è buonissima, ma ha pur sempre oltre 250 calorie per 100 grammi e un’alta percentuale di grassi.

