Tenere in allenamento il proprio corpo non solo è utile per avere un bel fisico snello ed in forma, ma lo è anche per la salute. Si è discusso molto sui benefici dello sport e di una dieta equilibrata a tal proposito. Tra le varie attività fisiche che si possono svolgere in autonomia ed a livello quotidiano, la corsa risulta essere uno dei metodi più comuni ed utilizzati. Grazie a questa semplice attività quotidiana si otterrà un corpo splendido e tonico e si migliorerà anche la propria salute.

Perché la corsa fa bene?

Si dice che correre aiuti molto l’organismo a:

contrastare l’obesità;

tenersi in forma;

avere un corpo tonico;

ridurre il rischio di infarto o ictus;

ridurre i rischi derivanti da malattie cardiovascolari;

migliorare il sonno;

ridurre lo stress.

Saranno sufficienti 30 minuti di corsa al giorno (5 chilometri circa), per far si che il corpo umano tragga grandi benefici da questa attività. C’è da dire, però, che è necessario attrezzarsi a dovere. Chi corre quotidianamente, sia anche solo per 15 minuti al giorno, deve avere innanzitutto un ottimo paio di scarpe da corsa. Necessari sono anche i vari capi di abbigliamento in tessuto tecnico, che risultano essere perfetti per correre e lasciar traspirare il sudore.

Durante la stagione invernale servono indumenti termici e risultano utili anche le scarpe da corsa in gore-tex, che permetteranno al corridore di avere i piedi asciutti anche se c’è maltempo. Per chi corre la mattina prima dell’alba o dopo il tramonto è consigliato avere un giubbotto riflettente, soprattutto se si corre nei pressi di strade trafficate.

Quando correre fa male?

Correre quotidianamente è molto utile per il corpo, ma non è mai un bene esagerare. Si consiglia, perciò, di non correre per molti chilometri ogni singolo giorno, soprattutto se non si è allenati. Molto utile risulta abbinare la corsa con esercizi di stretching pre e post allenamento per ridurre il rischio di lesioni ed aumentare l’elasticità del corpo. Anche alternare la corsa ad altre attività sportive differenti come lo yoga, il nuoto, il pilates, esercizi anaerobici, aiuta l’organismo a rilassare e sciogliere i muscoli per un corpo bello, tonico e sano.