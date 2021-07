Non sono soltanto gli uomini a volersi tenere in forma con esercizi per aumentare la massa muscolare. Anche per le donne la forza fisica è importante, e dei muscoli sani si traducono in postura corretta e ossa forti. Se vogliamo aumentare la massa muscolare, ovviamente un buon regime di allenamento è la prima e più importante arma a nostra disposizione. Ma allenarsi duramente non basta, occorre anche operare dei cambiamenti nella nostra vita quotidiana. Alcune azioni sono banalmente semplici, ma contribuiscono in maniera importante alla buona riuscita del nostro programma di allenamento. Vediamo due azioni quotidiane che possiamo compiere per rendere la nostra fitness routine più efficace.

Due consigli per aumentare la massa muscolare femminile senza sforzo

La prima e più importante regola per aumentare la massa muscolare anche nelle donne è quella di mantenere la costanza. Non basta che l’allenamento sia intenso. Dobbiamo anche allenarci con la giusta frequenza. Per le donne ci vuole più tempo rispetto agli uomini per vedere i primi risultati allo specchio. Non bisogna lasciarsi scoraggiare quindi, ma perseverare con il nostro allenamento. Ci vorranno diverse settimane per cominciare a vedere i risultati sperati, ma è importante perseverare nel nostro allenamento. Costanza è dunque la parola d’ordine. Ma questo non basta. Non occorre soltanto allenarsi duramente, ma anche risposarsi nella maniera corretta. Vediamo perché.

Il riposo è fondamentale per aumentare la forza fisica

Il secondo dei due consigli per aumentare la massa muscolare femminile senza sforzo è quella di dormire più del solito. Proprio così: un riposo di qualità è importantissimo quando il nostro corpo sta attraversando una fase di cambiamento. Se non dormiamo abbastanza, non avremo le energie necessarie per aumentare la massa muscolare. È importante quindi soprattutto durante i periodi di allenamento più intenso garantirsi un riposo di almeno 7 ore a notte, meglio se 8. Questo saprà aiutarci non soltanto nella nostra routine di fitness, ma ovviamente anche nella nostra vita quotidiana.

