Molte persone ambiscono al fisico perfetto. Pancia piatta e muscoli tonici e sodi sono il sogno sia di uomini che di donne. Per riuscire in quest’impresa, oltre ad un buon allenamento quotidiano, è necessaria una corretta e varia alimentazione.

I cibi che fanno bene, però, sono spesso poco saporiti e persino monotoni nei gusti. Verdure bollite o cotte al vapore, legumi lessati, cereali poco conditi e via dicendo, sono spesso l’incubo di chi cerca di tenersi in forma. Ecco cosa utilizzare per arricchire i cibi di gusto senza aggiungere calorie, potendo, così, mantenere la linea perfetta: spezie ed erbe aromatiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Cosa sono e le loro proprietà

Utilizzate già nei più remoti periodi dell’antichità ed utilizzate non solo in cucina, ma anche come aromi e medicinali, le spezie sono ingredienti preziosi. Esse sono di varia natura e possono ricavare da:

bacche;

corteccia;

fiori;

frutti;

radici.

Ogni spezia o erba aromatica, quindi, possiede delle proprietà nutritive quali:

amminoacidi;

fitocomposti;

sali minerali, specialmente calcio e ferro;

vitamine, le più note sono la B e la C.

C’è, però, da sottolineare che, se si assumono in piccole quantità, l’apporto di nutrienti è basso o quasi nullo.

Inoltre, queste potenti alleate della linea, del gusto, ma anche del benessere, svolgono funzioni benefiche per l’organismo quali:

antispastiche;

asciuganti;

depuranti;

diaforetiche;

espettorali;

scaldanti;

migliorano la di gestione;

regolano l’appetito.

Ecco cosa utilizzare per arricchire i cibi di gusto senza aggiungere calorie

Spezie ed erbe aromatiche rendono i cibi più gustosi e salutari. Esse, infatti, contengono così poche calorie per porzione che non è possibile nemmeno tenerle in conto. Vengono ampiamente utilizzate nelle diete per donare gusti più ricchi e appetitosi ai cibi sani impiegati in esse. Oltre a ciò possono aiutare molto anche chi è diabetico o ha problemi di colesterolo e pressione sanguigna alti.

Le spezie e le erbe aromatiche permettono, infatti, di diminuire notevolmente il consumo di sale e zucchero nelle pietanze. Ciò si dimostra possibile dal momento che esse hanno la capacità di far risaltare i gusti dei vari cibi, rendendoli più appetibili e gustosi. Sono un toccasana e permetteranno di realizzare piatti unici e favolosi che consentiranno di mangiare sano, ma con gusto!