Per abbattere il caro bolletta ecco 9 trucchi per risparmiare fino a 700 euro facilmente

Per abbattere il caro bolletta ecco 9 trucchi per risparmiare-proiezionidiborsa.it

Con i costi dell’energia in costante aumento, molte persone si trovano a dover affrontare bollette sempre più alte. Tuttavia, esistono semplici accorgimenti che permettono di risparmiare fino a 700 euro all’anno senza rinunciare al comfort quotidiano. Questi piccoli trucchi, spesso poco conosciuti, possono portare a notevoli risparmi.

Per risparmiare sulla bolletta di luce e gas, è importante adottare un atteggiamento simile a quello del risparmio con il salvadanaio. Anche un solo euro al giorno può fare la differenza: alla fine di un anno, si avrà risparmiato oltre 360 euro. Se si riesce a risparmiare 2 euro al giorno, il totale raggiungerà i 720 euro, sufficienti per pagarsi una settimana di vacanza in un hotel a tre stelle.

Per abbattere il caro bolletta ecco 3 semplici soluzioni

Il medesimo principio vale anche per il risparmio sulla bolletta elettrica. Adottare piccole pratiche quotidiane per ridurre il consumo di energia può infatti portare ad un notevole risparmio, fino a 700 euro l’anno. Questi preziosi consigli ci vengono forniti direttamente da Terna, importante realtà italiana nel campo delle reti di trasporto dell’energia elettrica.

Secondo gli esperti di Terna, ad esempio, l’utilizzo di lampadine a LED permette di risparmiare fino all’86% rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza. Inoltre, scegliere elettrodomestici di classe energetica A invece di quelli di classe G, consente di risparmiare il 57% sull’energia utilizzata. Infine, l’utilizzo di una pompa di calore anziché una caldaia, permette di risparmiare circa il 25% sulla bolletta. Adottando queste tre semplici azioni, è possibile risparmiare fino a 700 euro all’anno, sulla base di un consumo medio.

Altri 6 piccoli trucchi per abbattere il costo della bolletta

Ecco altri piccoli trucchi che possono aiutare a ridurre ulteriormente il consumo di energia in casa. Ad esempio, molti sanno che spegnere le luci quando si esce da una stanza può portare a un notevole risparmio energetico nel tempo. Tuttavia, pochi sanno che sbrinare regolarmente il frigorifero e il congelatore può ridurre il consumo di energia.

Per quanto riguarda la lavatrice e la lavastoviglie, è meglio utilizzarle a pieno carico e preferibilmente nelle ore di minor consumo, come la sera dopo cena. Inoltre, utilizzare i programmi eco può favorire un minor consumo di corrente. Sfruttando questi semplici trucchi si può risparmiare energia e denaro.

Attenzione a questo errore che potrebbe costare molto caro

Per abbattere il caro bolletta, è anche importante evitare di lasciare gli apparecchi in standby, come radio, televisori, console e stereo. Quando ci si prepara per andare a letto o per uscire di casa, è consigliabile spegnere gli apparecchi direttamente dal pulsante d’accensione, invece di usare solo il telecomando. Un utile trucco è quello di collegare tutte le prese ad una ciabatta dotata di un pulsante di spegnimento, in modo da poter disattivare tutti gli apparecchi con un unico gesto.