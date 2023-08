Quanto costa andare alle Maldive? Per spiagge da sogno e mare cristallino potresti spendere meno di quanto pensi

Ti sei mai chiesto quanto costa una vacanza alle Maldive? Spiagge bianche e sterminate ed acque turchesi sono la maggiore attrattiva del posto. Con questo articolo vogliamo spiegarti quanto potresti pagare per un soggiorno tenendo conto di volo, hotel, pasti e trasporti. Vuoi scoprirlo? Continua a leggere.

Siamo nel cuore del mese di agosto. Chi ne ha la possibilità sta approfittando di queste settimane per andare in ferie o anche solo per fare un weekend fuori porta. L’Italia è piena di posti stupendi da visitare, ma anche andare all’estero può riservare piacevolissime sorprese. In Italia non mancano di certo spiagge stupende e un mare da favola. Tuttavia, ci sono luoghi che per antonomasia rappresentano dei veri e propri “paradisi terrestri”. Uno di questi sono le Maldive. Oggi siamo qui per svelarti quanto costa andare in questo Paese dell’Asia Meridionale. Ci sono diverse variabili da considerare, ma se seguirai i nostri consigli potrai andare alle Maldive senza spendere un capitale.

Quanto costa andare alle Maldive? Partiamo dalla cosa più costosa: il volo

Le Maldive si trovano a 9 ore dal nostro Paese e più precisamente a oltre 7.000 chilometri di distanza. Possiamo dunque immaginare che il costo del volo sarà quello ad incidere maggiormente sul budget della vacanza. Al momento, prenotando adesso per il mese di agosto potrai trovare offerte a partire da circa 700 euro a persona. Questi voli prevedono almeno uno scalo, ma sono i prezzi migliori che tu possa trovare ora.

Se decidi invece di prenotare con largo anticipo per le prossime vacanze, magari nel periodo di bassa stagione, i prezzi potranno stupirti. Da giugno a ottobre potrai spendere poco più di 300 euro a persona per un volo con destinazione Malé.

Dormire alle Maldive: le soluzioni migliori che ti permetteranno di spendere poco

Guardando sui siti di prenotazioni, troverai ancora tante offerte anche per questo mese di agosto. Queste ti permetteranno di dormire alle Maldive in strutture anche a 4 stelle a partire da 80 euro per notte.

Ovviamente, anche in questo caso, più ti allontani dall’alta stagione, maggiore sarà la possibilità di spendere meno. Maggio, giugno e luglio sono i mesi in cui potrai trovare i prezzi più bassi. Se vuoi prenotare un soggiorno per il prossimo giugno 2024, ad esempio, ci sono delle ottime offerte. Potrai spendere circa 300 euro per 7 notti in hotel.

E infine il cibo e i trasporti: cosa mangiare per risparmiare e quanto costa spostarsi

Alle Maldive i prezzi sono più bassi rispetto a quelli dell’Italia. Le isole delle Maldive sono collegate tra loro con traghetti, idrovolanti e motoscafi. Ad esempio, per un traghetto (che è il mezzo meno veloce) pagherai circa 2 euro a tratta, ma ovviamente dipende tutto dalla distanza. Per un motoscafo invece potresti spendere dagli 80 ai 130 euro.

Per quanto riguarda il cibo, ci sono moltissimi locali e ristoranti economici. Qui potrai fare colazione con circa 5 euro a persona e pranzo o cena a circa 10 euro. Tuttavia, se possibile, scegli soluzioni con mezza pensione, che includono colazione e un pasto, o pensione completa, ovvero tutti i pasti. Quanto costa andare alle Maldive? Se avrai pazienza di cercare tra offerte e occasioni anche last minute, per una settimana potresti spendere circa 1.000 euro a testa tra voli, hotel, trasporti e pasti.