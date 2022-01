I tortellini fanno parte della tradizione bolognese e, nella maggior parte delle osterie, li mangiamo come primo piatto in brodo. Alcuni bolognesi li apprezzano anche con la panna o con un buonissimo sugo di parmigiano. Ma se volessimo stupire i nostri ospiti con un aperitivo buonissimo e facilissimo da preparare? Anche se può sembrare strano, questa ricetta fa parte della storia della cucina bolognese. Solo non rientra nel fritto di tradizione, come, per esempio, le verdure pastellate.

Per renderli buoni quasi quanto le ciliegie, sarà necessario friggerli. E in un battibaleno avremo della pasta croccante e uno tirerà l’altro. Potremo mangiarne davvero all’infinito.

Ecco gli ingredienti

Tutto quello che ci servirà saranno 120 grammi di tortellini e olio per friggere. Consideriamo la possibilità di non comprare i tortellini del supermercato, ma di acquistare quelli fatti a mano. Come tutti sappiamo, ne esistono di varie misure, fino ad arrivare ai tortelli. Sarà necessario recarci in un negozio di pasta fresca e comprare quelli più piccoli, oppure prepariamoli direttamente a casa, così potremo divertirci anche con i nostri bambini. Non acquistiamo quelli secchi, poiché la cottura sarà impossibile.

Ricetta per fare i tortellini in casa

Dovremo preparare una pasta all’uovo con 700 g di farina, 7 uova e sale. Non sarà necessario far riposare la pasta, ma potremo stenderla subito dopo aver raggiunto una consistenza uniforme, liscia e morbida. Per la farcitura dovremo cucinare la carne di manzo in pentola con soffritto di aglio, sale e rosmarino. Dopo averla cotta per circa 2 ore uniamola in un mixer con mortadella, parmigiano, prosciutto cotto e uovo. Il trito sarà pronto per la farcitura della nostra pasta. Siamo pronti per la cottura.

I tortellini cotti in questa maniera saranno il migliore aperitivo mai mangiato

I tortellini fritti saranno davvero una leccornia adatta proprio a tutti. Grandi e piccini ameranno questo aperitivo, anche coloro che non amano particolarmente il brodo potranno finalmente gustarsi dei tortellini buonissimi. Basterà semplicemente portare a bollore l’olio nella pentola e versarci dentro la pasta fresca. Una volta raggiunto un colore dorato, potremo scolarli e posizionarli sopra della carta da cucina per eliminare l’olio residuo. Questa ricetta si può servire in qualsiasi momento e accompagnata da qualsiasi cosa. Perfetti per l’aperitivo possono diventare degli stuzzichini per intrattenere gli ospiti prima della portata principale. Serviti con degli spiedini potremo aggiungerci delle verdure in pastella o dei pomodorini freschi da accompagnamento. Potrebbero diventare anche un ottimo “spezzafame” nel pomeriggio, se ne saranno avanzati dal pranzo. Se ci saranno avanzati dei tortellini in brodo, ecco un’altra ottima alternativa per non buttarli.

Ecco perché i tortellini cotti in questa maniera saranno il migliore aperitivo mai mangiato.