Il Governo italiano ha confermato anche per il 2021 un’importante agevolazione già presente nella legge di bilancio 2020. Parliamo della detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ma anche di grandi elettrodomestici.

Quindi, grandi notizie per le casalinghe perché arriva il bonus 2021 per gli elettrodomestici. Secondo quanto riportato dall’Agenzia dell’Entrate, l’acquisto di elettrodomestici per usufruire del bonus deve essere con questa classe energetica.

Parliamo della classe non inferiore alla A+, A o superiore per quanto riguarda lavasciuga e forni. Inoltre, devono essere elettrodomestici che siano destinati ad arredare un immobile che si sta ristrutturando.

Quest’agevolazione, come detto, può riguardare gli acquisti fatti anche nell’anno 2021 a condizione che l’intervento di ristrutturazione sia cominciato dal 1° gennaio 2020.

A quanto ammonta il tetto massimo di spesa del bonus

L’Agenzia dell’Entrate sottolinea anche un altro importante aspetto. Ovvero che si potrà avere il diritto al beneficio più volte per chi sta eseguendo più lavori di ristrutturazione su diverse unità immobiliari.

Questo perché l’importo massimo di spesa si riferisce a ciascuna unità abitativa che si sta ristrutturando. In tal senso, per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è stato elevato a 16.000 euro e vale per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Entrando nel dettaglio, il bonus 2021 riguarda l’acquisto di mobili nuovi ma anche per questa categoria di elettrodomestici.

Ne fanno parte i frigoriferi, le lavatrici, i congelatori, le asciugatrici, le lavastoviglie e gli apparecchi di cottura. Ci sono anche i forni a microonde, le piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, ventilatori elettrici, radiatori elettrici e apparecchi per il condizionamento.

Il bonus riguarda come detto, le tipologie di elettrodomestici fornite di etichetta energetica di classe A+, A o superiore per i forni anche se c’è un’eccezione.

Infatti, può anche essere prevista per gli elettrodomestici che non hanno l’etichetta energetica a condizione che non abbiano l’obbligo di metterla.

Il bonus 2021 riguarda anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati ma anche qui è prevista una condizione. Cioè le spese devono essere con le stesse modalità di pagamento richieste per usufruire di tale agevolazione.

Quali sono le modalità di pagamento e i documenti da conservare per ricevere il bonus

Nello specifico, per beneficare del bonus, i pagamenti devono essere fatti con carta di credito, di debito o bonifico. Non sono permessi pagamenti con contanti, assegni bancari o altri mezzi di pagamento. La detrazione vale anche se si sono acquistati beni con finanziamenti a rate con delle precisazioni.

Ovvero l’ente che eroga il finanziamento deve pagare il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate.

Infine utile suggerimento riguarda i documenti da conservare. Servono copia delle ricevute di pagamento e le fatture di acquisto dei beni che riportano qualità, natura e quantità dei beni acquistati.