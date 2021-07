Continuano gli alti e i bassi ma domani è davvero nodale ed il report sull’occupazione americana come al solito detterà il passo allo scenario mensile. Siamo giunti quindi in un punto dove potrebbe partire direzionalità e si attenderà la giornata di domani per capire dove questa fase laterale delle ultime settimana porterà le quotazioni. Si va al rialzo o al ribasso? Luglio è statisticamente un mese positivo, si ripeterà anche stavolta? Ora andremo ad analizzare i livelli operativi da monitorare sui mercati azionari ad un punto decisivo di breve e medio termine.

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:47 della giornata di contrattazione odierna abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.586

Eurostoxx Future

4.066

Ftse Mib Future

25.200

S&P 500 Index

4.315.

Il rialzo continuerà fino alla prima decade di agosto?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 25 giugno.

Scenario atteso per la settimana del 28 giugno

Il minimo settimanale dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo nella giornata di venerdì. Ad oggi, questa previsione continua a vacillare e potrebbe essere smentita.

I livelli operativi da monitorare sui mercati azionari ad un punto decisivo di breve e medio termine

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 2 luglio superiore a 15.738.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 2 luglio superiore a 4.102.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 2 luglio superiore a 25.295.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 2 luglio inferiore a 4.287.

Quale operatività di trading mantenere per la giornata di venerdì?

Rispetto alla giornata di ieri è cambiato poco dal punto di vista grafico. Per questo motivo, anche per domani si consiglia di operare solo in ottica intraday e di rimanere a bordo campo in ottica multidays. Attenzione alla volatilità a ridosso dei dati americani che verranno pubblicati alle 14,30 ora italiana.

Come al solito si procederà per step.