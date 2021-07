La Borsa di Milano ieri ha corso un grave pericolo, per fortuna sventato grazie a un rapido dietrofront dei prezzi. Ma ogni giorno che passa la Borsa di Milano è sempre più debole. Quindi attenzione a cosa può accadere oggi, ultima seduta della settimana, in genere non favorevole alle Borse. In particolare in momenti d’incertezza come l’attuale.

Ieri, dopo un avvio in deciso rialzo, i timori sull’allargamento dei contagiati della variante Delta del Covid hanno fatto sbandare le Borse. Per fortuna nella seconda parte della giornata si sono riprese. Nell’articolo: “Le Borse illudono poi questa notizia le spaventa e chiudono in modo inaspettato”, gli Analisti di ProiezionidiBorsa raccontano cosa sia accaduto ieri. Della partenza in rialzo, della successiva caduta e della ripresa nella seconda parte della seduta grazie all’apertura in rialzo di Wall Street.

Attenzione oggi a Piazza Affari e a questa Borsa che macina record

La Borsa americana è il punto forte e contemporaneamente l’anello debole dei mercati. Quello forte perché è di fatto il mercato che da mesi sta trascinando al rialzo le Borse mondiali e perché è sui massimi storici. Anello debole perché questa sua continua corsa è vista adesso con apprensione. Gli operatori iniziano a domandarsi quanto potrà correre ancora la Borsa USA, quando arriverà la correzione e quanto sarà profonda. Intanto però i prezzi ogni giorno macinano record.

Alla luce delle ultime performance, attenzione oggi a Piazza Affari e a questa Borsa che macina record. Purtroppo di questa spettacolare marcia rialzista della Borsa USA Piazza Affari non sa approfittare. Anche ieri i prezzi del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) sono scesi fino a 25.000 punti. Purtroppo la Borsa teme ancora questo scenario e non se lo lascerà alle spalle finché non supererà i 26.000 punti. Ma non sembra questa la giornata adatta. Nell’ultima seduta della settimana ci accontenteremo di vedere il Ftse Mib chiudere in rialzo. Un finale di settimana sopra 25.400 punti sarebbe un buon risultato alla luce di quanto accaduto nelle ultime sedute. Soprattutto lascerebbe intatte le speranze per un attacco ai 26.000 punti la prossima settimana.

Al ribasso la soglia dei 25.000 punti rimane determinante. Una discesa dei prezzi sotto area 24.900/25.000 punti sarebbe molto grave perché arriverebbe in fine di settimana. Se accadesse, l’apertura di lunedì potrebbe essere fortemente negativa.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa