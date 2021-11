Se oggi è difficile trovare lavoro, trovarlo a tempo indeterminato lo è ancora di più. Tra la situazione che stiamo vivendo e il mondo del lavoro sempre più esigente, forse pensiamo di non potercela fare.

Per questo motivo, quando arrivano delle opportunità bisogna coglierle al volo. Come le 3 occasioni imperdibili e premi in denaro per artisti e creativi anche in cucina con questi bandi in scadenza.

Ma le più appetibili sono quelle che offrono stabilità e sicurezza. Come questo bando di concorso pubblico che scade il 2 dicembre e che potrebbe farci un bel regalo di Natale: un lavoro a tempo indeterminato.

Grandi notizie per 50 diplomati che potrebbero lavorare in questa Regione a tempo indeterminato con questo nuovo concorso

Sono 50 i posti per diplomati alla scuola secondaria superiore quinquennale, per un lavoro a tempo pieno e indeterminato alla Regione Piemonte.

Dovrebbero ricoprire un ruolo di categoria C e posizione economica C1 per la professione di “Collaboratore amministrativo”. 18 posti sono riservati al personale a tempo indeterminato della Giunta regionale e 7 ai volontari delle Forze armate, se posseggono specifici ulteriori requisiti. Mentre, per tutti i candidati, i requisiti generali sono:

cittadinanza italiana oppure di Stato appartenente o meno all’Unione Europea secondo specifiche condizioni;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego;

assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

assenza di condanne penali passate in giudicato né procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

per i cittadini italiani, essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per legge.

Il bando di concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È presente anche alla pagina dedicata sul sito della Regione Piemonte, dove è possibile scoprire tutti i dettagli e scaricare il bando completo.

Termini e modalità di partecipazione al bando di concorso

Per partecipare bisogna inoltrare la propria domanda semplicemente per via telematica entro le 23.59 del 2 dicembre 2021.

Qualora ci siano più di 200 candidati, la Commissione giudicatrice potrà decidere di fare una prova preselettiva composta da quesiti a risposte multiple. Successivamente, vi saranno una prova scritta, che consisterà in uno o più elaborati o quesiti a risposta sintetica, e un colloquio di approfondimento.

Il punteggio finale per la graduatoria di merito prenderà in considerazione la prova scritta, il colloquio, la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche.

Ecco, quindi, le grandi notizie per 50 diplomati che potrebbero lavorare in questa Regione a tempo indeterminato con questo nuovo concorso.

Approfondimento

“Sembrerà assurdo ma risparmieremo un mucchio di soldi con questa comune attività domestica”