L’importanza del riciclo non è solo legata alla riduzione dell’inquinamento e ai benefici per l’ambiente. Imparare a riciclare le cose che già possediamo può essere molto utile per le nostre finanze. Non buttare subito via un ombrello rotto o un vecchio asciugamano può fare la differenza. Risparmieremo quelle piccole cifre che all’inizio sembrano un po’ inutili, ma con il tempo incideranno parecchio.

La stessa cosa vale con i capi d’abbigliamento o gli accessori. Se possiamo riparare una cosa o darle nuova vita vale la pena provare. Ecco perché quando ci ritroviamo con una cravatta che ormai non piace più o leggermente scucita possiamo trasformarla. Non solo riciclandola e creando nuovi oggetti, ma anche semplicemente darle una nuova funzione.

Non solo un’idea di riciclo, ecco un trucco furbo per sfoggiare uno stile formidabile

Abbiamo già visto come riciclare vecchie sciarpe o cravatte che non si usano più per fare oggetti utili e creativi. Soprattutto le cravatte sono degli oggetti estremamente versatili, non solo un accessorio per sfoggiare eleganza. Le cravatte non sono altro che una striscia di tessuto dalle varie trame e colori diversi che si annoda al colletto. Però non tutti immaginano che possano essere riutilizzate come delle cinture.

Esatto, corriamo a frugare nell’armadio di nostro padre, di nostro nonno o di nostro marito. Questo incredibile accessorio può avere nuova vita nelle mani di una donna. Se vogliamo essere sempre avanti con i tempi e di tendenza non possiamo fare a meno di una cravatta come cintura.

Possiamo utilizzarla come una sorta di foulard e inserirla semplicemente tra i passanti lasciandola slegata. Donerà quel tocco di originalità al nostro look e se ci pensiamo a costo zero. Oppure possiamo fare il classico nodo da cravatta, magari doppio se è troppo lunga o con quello Windsor. O semplicemente legarla con un fiocchetto proprio come le cinture in tessuto dei pantaloni.

Non solo avrà la funzione di una cintura senza che le fibbie ci diano fastidio, ma sicuramente attireranno l’attenzione di tutti. Abbiniamole al nostro look scegliendone una monocromo in seta per esempio, o sbizzarriamoci con le fantasie più strane. Possiamo anche acquistarne una dei nostri personaggi preferiti di film o telefilm. Il Mondo di Internet offre davvero un sacco di opzioni incredibili.

Ecco quindi, non solo un’idea di riciclo, ecco un trucco furbo per sfoggiare uno stile formidabile. Le cravatte sono davvero riutilizzabili in tantissimi modi, non solo come cinture, basta solo un po’ di fantasia.

