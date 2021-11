Le opportunità esistono, ma bisogna conoscerle e soprattutto saperle cogliere al momento giusto. Anche gli artisti e i creativi, che nell’ultimo anno si sono trovati particolarmente in difficoltà, è il momento che tornino a esprimersi.

C’è chi ne è consapevole e che ha lanciato dei bandi rivolti proprio agli artisti e ai creativi, anche in cucina.

3 occasioni imperdibili e premi in denaro per artisti e creativi anche in cucina con questi bandi in scadenza

Consigliamo quindi 3 opportunità in scadenza da cogliere subito a tutti quegli artisti e creativi che hanno voglia di mettersi in gioco.

In palio ci sono premi in denaro, elettrodomestici, la possibilità di esporre le proprie opere e molto altro. I tre bandi sono:

The creative room, con scadenza il 19 novembre 2021;

Textile Company Network e Desall, con progetto da presentare entro il 29 novembre 2021;

Pronti, Polenta, Via!, che scade il 3 dicembre 2021.

Vediamoli insieme.

Due bandi nel settore dell’arte e della comunicazione

Prima di tutto, ecco due bandi nel settore dell’arte e della comunicazione.

La prima opportunità in scadenza è “The creative room”, bando internazionale di a.topos Venice rivolto ai creativi emergenti di tutto il mondo, singoli o collettivi. Questa seconda edizione è dedicata al tema “The Future and the Art of the Future”.

Gli artisti possono partecipare entro il 19 novembre 2021 con opere che riflettano sui cambiamenti del settore dell’arte. Quelli selezionati potranno esporre in uno spazio dedicato e avere a disposizione un supporto comunicativo, promozionale e di produzione, ma non solo. È anche previsto un premio speciale per tre artisti e una residenza artistica di un mese nella regione della Sabina.

È, invece, il 29 novembre 2021 la scadenza per partecipare a una gara che mette in palio 1.500 euro per la migliore proposta di nome e payoff. Textile Company Network e Desall sono infatti alla ricerca di un nuovo nome e payoff per un network di aziende italiane del settore tessile.

La gara per gli amanti della cucina

La terza opportunità è la gara per gli amanti della cucina presente sul sito di Al.ta Cucina, che propone spesso contest di ricette.

Ora, insieme a Polenta Valsugana, presenta “Pronti, Polenta, Via!”, un’occasione per chi sa muoversi in cucina e creare dei piatti unici.

Basta acquistare una confezione di Polenta, cucinarla a piacimento e mandare una foto del proprio piatto artistico al contest.

In palio tantissimi premi, tra robot da cucina, mixer a immersione, tritatutto e tutto quello che potremmo desiderare per la nostra cucina.

Abbiamo consigliato 3 occasioni imperdibili e premi in denaro per artisti e creativi anche in cucina con questi bandi in scadenza. Ora non ci resta che coglierle.

Per chi ama sperimentare nuove ricette e non prova questa alternativa al classico pesto non sa cosa si perde perché è leggera, cremosa e saporita.

Approfondimento

“Davvero cremoso, soffice e dolce al punto giusto con questa ricetta il tiramisù che conquista anche i palati più esigenti”