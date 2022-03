Una volta tornati a casa non esiste sensazione più bella se non quella di un piatto caldo pronto ad aspettarci. Che sia come antipasto o come secondo di verdure, questa ricetta ricca e sfiziosa farà allora proprio al caso nostro. Stiamo parlando delle melanzane al forno con mozzarella e pomodoro, una chicca per tutti i palati, anche quelli più esigenti.

Tutto il necessario

2 melanzane lunghe grandi;

320 g di mozzarella fior di latte;

200 g di passata di pomodoro;

100 g di pomodorini in scatola;

40 g di parmigiano grattugiato;

1 spicchio di aglio;

12 foglie di basilico fresco;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Grandi e piccini andranno sicuramente pazzi per questo goloso piatto di melanzane da fare al forno in appena 40 minuti

Il primo passaggio sarà quello di prendere le melanzane, lavarle per bene e poi asciugarle. Eliminiamo, a questo punto, le due estremità e tagliamo le nostre verdure a fette piuttosto spesse di circa 1 ½ cm l’una. Fatto questo prendiamo la mozzarella e tagliamo anche questa a rondelle piuttosto sottili. Prendiamo una griglia, mettiamola a scaldare sui fornelli e, quando avrà raggiunto una buona temperatura, appoggiamoci sopra le melanzane. Queste dovranno cuocere per uno o due minuti per lato, facendo sempre attenzione che non si brucino e la polpa resti tenera. Nel frattempo, uniamo in un tegame ben capiente la passata di pomodoro, i pelati, l’aglio, un filo d’olio e metà dose di basilico. Regoliamo di sale, pepe e lasciamo quindi a cuocere dai 15 ai 20 minuti, aggiungendo un poco d’acqua se necessario.

Per finire non ci resterà che comporre il nostro piatto prima della cottura finale: su una teglia da forno foderata di carta cominciamo a disporre una fetta di melanzana come base; cospargiamola sopra con un cucchiaio di salsa e infiliamoci sopra un pezzetto di basilico, una fetta di mozzarella e una spolverata di parmigiano. Questo passaggio andrà ripetuto con lo stesso ordine fino ad esaurimento degli ingredienti, terminando sempre con salsa e parmigiano.

Per finire, inforniamo il tutto a 200 °C per 15 minuti e, quando pronto, serviamolo ancora caldo e fumante. Ecco allora che grandi e piccini andranno sicuramente pazzi per questo buonissimo piatto davvero semplice da preparare.

Lettura consigliata

Gli amanti del pesce andranno pazzi per questo buonissimo piatto ricco di omega 3 e povero di grassi saturi