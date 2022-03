Portare in tavola il gusto e i sapori del mare non è poi così difficile come molti pensano. Infatti, non dobbiamo necessariamente andare in ristorante per ottenere fantastici risultati in cucina, ma basta solo la ricetta giusta. Un fantastico esempio potrebbero allora essere i calamari ripieni alla pizzaiola: un piatto ricco e sano per fare il pieno di omega 3. Il secondo di pesce che stavamo cercando per mangiare bene e sano, grazie anche ai suoi bassi livelli di grassi saturi.

Gli ingredienti necessari per la nostra buonissima ricetta

600 g di calamari già puliti;

500 g di passata di pomodoro;

60 g di olive nere denocciolate;

40 g di capperi sotto sale;

20 g di parmigiano grattugiato;

40 g di pangrattato;

2 zucchine;

40 g di farina 0;

1 uovo;

2 spicchi di aglio;

20 cl di vino bianco secco;

prezzemolo fresco;

basilico fresco;

olio extravergine di oliva (per condire);

olio di semi di arachidi o di girasole (per friggere);

sale e pepe.

Gli amanti del pesce andranno pazzi per questo buonissimo piatto ricco di omega 3 e povero di grassi saturi

Per prima cosa prendiamo i capperi e laviamoli. Lasciamoli poi riposare per mezz’ora a perdere il sale in una ciotola con acqua fredda.

Fatto questo, prendiamo i calamari ed eliminiamo i tentacoli dalle sacche, tritiamoli e poi mescoliamo tutto assieme in una ciotola. Aggiungiamo anche metà dell’aglio, le foglie di basilico e un ciuffo di prezzemolo tutto assieme, già tritati finemente.

Prendiamo poi il parmigiano, il pangrattato, l’uovo e metà dei capperi sminuzzati unendoli sempre al trito e amalgamando per bene. Regoliamo di sale, pepe e condiamo con un filo d’olio.

Ora che avremo preparato il composto per la farcitura non ci resterà che riempire le sacche dei calamari. Aiutandoci con un cucchiaio, allora, farciamo le sacche per circa 2/3 e chiudiamo poi l’apertura con degli stecchini.

Passiamo alla cottura di questo fantastico piatto

A questo punto, disponiamo i calamari su una padella e facciamoli rosolare con un filo d’olio per circa 4 minuti a fiamma viva. Facciamo però attenzione a rigirare per bene i nostri calamari in modo da farli colorare uniformemente e poi sfumiamo il tutto con del vino bianco.

Una volta che questo sarà evaporato del tutto, uniamo la passata di pomodoro, l’aglio assieme ai capperi avanzati e le olive a fette. Aggiungiamo un goccio d’acqua se necessario e, quando la salsa arriverà a bollore, chiudiamo con un coperchio e lasciamo a cuocere per 30 minuti.

Nel frattempo, friggeremo le zucchine tagliate a fette sottili e leggermente infarinate in olio di semi bollente. Facciamole friggere per 2 minuti e poi scoliamole su carta assorbente, in modo da servirle assieme ai calamari con una fogliolina di basilico fresco. Una volta sul piatto, potremo allora essere sicuri che gli amanti del pesce andranno pazzi per questa ricetta buona e salutare come non mai.

