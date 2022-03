Quando leggiamo l’oroscopo, la speranza è quella di trovare il nostro segno tra i più fortunati della settimana. Se non addirittura del mese o dell’anno. Ma siccome difficilmente le stelle regalano le mezze misure, ecco che al posto di essere in vetta, potremmo trovarci in coda. È il caso dell’analisi dei 3 segni di oggi. Uno sarà protagonista del fine settimana, ma gli altri due dovranno cercare di limitare le perdite. Sia in senso amoroso, ma, soprattutto in campo professionale, dove c’è tanta voglia di cambiare, ma anche il rischio di rimanere a piedi. Entriamo, comunque nel merito e andiamo ad analizzare la situazione di tutti e tre.

Lo Scorpione è alle prese con una piccola crisi esistenziale

Partiamo da uno dei due segni che vivranno le prossime ore all’insegna della difficoltà. Mentre in amore regna la confusione, soprattutto per le giovani coppie, al lavoro le cose non vanno meglio. Gli Scorpioni, in questo momento, sentono di aver dato tanto all’anima gemella e di aver ricevuto in cambio veramente poco. Ecco, perché ci sarebbero i presupposti per una crisi di coppia. Attenzione alla fase lavorativa in cui il datore di lavoro sembrerebbe avere poca fiducia nelle possibilità dei nati dal 23 ottobre al 22 novembre. Serve tanta pazienza, ma anche il sangue freddo per non compiere atti pericolosi.

Grandi cambiamenti in arrivo per il Capricorno e fine settimana ko per questi 2 segni alle prese con crisi d’amore e perdite economiche

Dalle cattive notizie dello Scorpione, saltiamo invece direttamente a quelle buone in arrivo per il Capricorno. In campo amoroso le stelle sarebbero favorevoli ai nuovi incontri per i single. Aria positiva anche per le coppie rodate, soprattutto per i possibili piani matrimoniali. Ma notizie altrettanto belle arriverebbero dal lavoro. L’orizzonte sembra schiarirsi e prospettare degli importanti cambiamenti professionali. Per chi ne ha voglia e possibilità, potrebbe essere l’occasione di cogliere la palla al balzo e trasferirsi. Con relativi maggiori introiti economici e soddisfazioni personali in arrivo.

Tanta insoddisfazione pervade in questo momento il Cancro

Grandi cambiamenti in arrivo per il Capricorno, mentre il Cancro sta vivendo un momento di crisi e di insoddisfazione. A dire il vero, situazioni come queste capitano molto spesso ai nati dal 22 giugno al 22 luglio. Mentre in amore c’è bisogno di libertà, ma anche di staccare la spina dopo un periodo tribolato, occhio al campo professionale. Proprio nelle scorse settimane potrebbero essere state gettate le basi per un cambiamento drastico. Ma purtroppo non positivo. L’insoddisfazione personale potrebbe infatti riversarsi negativamente sulle scelte lavorative. E, come direbbero le stelle, anche sugli investimenti. Il consiglio per il Cancro è quello di limitare i danni adesso e attendere tempi migliori.

