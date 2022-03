Internet fa parte della nostra quotidianità e sarebbe difficile, ad oggi, immaginare una vita senza lo smartphone o il pc.

Impensabile trascorrere un’intera giornata lontani dalla rete, dalle comunicazioni in tempo reale e dall’informazione continua. La tecnologia ci permette di entrare in contatto con realtà distanti dalla nostra, di prenotare un biglietto aereo con un semplice click e non soltanto. Infatti, la tecnologia ci offre anche la possibilità di pagare qualsiasi cosa stando comodamente a casa o in qualsiasi luogo ci troviamo.

Tuttavia, uno dei requisiti principali per effettuare pagamenti online è avere un conto corrente o possedere una carta di credito o di debito. O almeno così crediamo. Probabilmente, non tutti sanno che ciò di cui abbiamo bisogno è soltanto una carta prepagata.

Molte prepagate sono collegate ad un conto corrente ed ecco perché si pensa che sia fondamentale per averne una.

In realtà non è affatto così e possiamo attivarla anche senza particolari formalità ed evitando i costi di una carta classica. Si tratta della carta prepagata con IBAN, utile per effettuare operazioni telematiche proprio come faremmo con una carta di credito.

Scopriamone i vantaggi e come ottenerla quanto prima.

Ecco come fare pagamenti online senza avere una carta di credito e senza aprire un conto corrente

Partiamo dai costi, vantaggio numero 1 di questo tipo di carta rispetto ad altre. Innanzitutto, non si prevede l’imposta da bollo ed un loro eventuale canone sarebbe alquanto economico. Inoltre, può utilizzarla anche un minorenne perché non è richiesta la maggiore età.

Passiamo adesso ad un altro elemento fondamentale in campo informatico, la sicurezza. Sebbene molti siti internet siano dotati di elevati livelli di sicurezza contro eventuali frodi, non possiamo mai essere troppo sicuri. Inserire e registrare i nostri dati ed informazioni bancarie è ormai una prassi nel Mondo contemporaneo, ma sarebbe preferibile utilizzare metodi alternativi. Uno di questi è proprio la carta prepagata, che possiamo ricaricare anche con cifre molto basse, senza preoccuparci eccessivamente dei ladruncoli informatici.

Passiamo adesso all’attivazione, che dipenderà dal circuito prescelto.

Alcune banche richiedono di presentarsi direttamente nei loro uffici e di compilare appositi moduli prestampati. Diversamente, altri istituti bancari prevedono semplici passaggi telematici senza alcuna formalità o documenti particolari.

Ecco come fare pagamenti online in sicurezza e con facilità, senza addentrarci nei cavilli burocratici delle tradizionali procedure finanziarie.

