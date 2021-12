A volte non serve cercare borghi o paesi particolari da visitare. I luoghi incantati possono trovarsi anche nelle grandi città. Non ci sono panorami da guardare, viste mozzafiato, palazzi da fiaba. Non è detto che andando in montagna o in qualche posto a picco sul mare sia più facile respirare l’aria magica. Soprattutto sotto le feste di Natale, quando anche le grandi città si trasformano e diventano più dolci e meno austere.

In alcune di esse, poi, la magia di Santa Claus la si può ritrovare più facilmente. Le luminarie su alberi, palazzi e via, la neve, tutto contribuisce a creare la giusta atmosfera. Se poi la città avesse anche un mare da mozzare il fiato davanti e una montagna che incute timore alle spalle, allora saremmo alla perfezione. Quello appena descritto è il perfetto identikit di Napoli. Il meraviglioso capoluogo partenopeo che ha uno spettacolare golfo davanti a sé e un temibile vulcano alle spalle.

Ecco, visitarla in ogni momento dell’anno è altamente consigliato. Ogni settimana, ogni mese ha il suo perché. In periodo natalizio, però, potrebbe essere sufficiente soffermarsi su un’unica via. Una strada tra le più celebri al Mondo, per quanto riguarda la tradizione artistica italiana. La via dei presepi, un qualcosa di unico, magico e meraviglioso che si può trovare solo qui.

Non un borgo né un paese, basta semplicemente visitare questa strada per immergersi nell’atmosfera del Natale

Stiamo parlando di San Gregorio Armero. Situata nel centro storico di Napoli, è caratterizzata da una serie continua di botteghe artigianali. Qui i maestri del presepe offrono ai passanti una miriade di possibilità di acquisti di personaggi da inserire all’interno della propria ricostruzione storica. Una strada visitabile ogni giorno, passando per le vie del centro, ma che diventa ricolma di gente a fine novembre, quando iniziano le creazioni artigiane. Eh sì, perché di fianco alle tradizionali statuine, moltissimi sono attratti da quelle che caratterizzano l’anno in corso.

Infatti, anche se ben poco hanno a che fare con la tradizione di San Francesco, i maestri artigiani fanno a gara tra di loro per creare le personalità più note dell’anno. Nello sport, nella politica, nel mondo dello spettacolo, la fantasia può spaziare davvero ovunque. Il sacro si incontra con il profano, l’attualità con l’antichità. Accanto a San Giuseppe può comparire il Presidente del Consiglio Draghi. Vicino alla Madonna ecco Angela Merkel. I tre Re Magi possono scambiarsi le posizioni con Osimhen, Messi o Insigne. Il Bambin Gesù spesso è posto di fronte a Diego Armando Maradona.

A San Gregorio c’è tutta Napoli, la sua anima, la sua ironia, la sua passione, la sua fede. Che sia in un dio soprannaturale o terreno, poco importa. Ecco perché non un borgo né un paese basta semplicemente visitare questa strada per immergersi nell’atmosfera del Natale. Qui la magia si mescola con la realtà e durante le feste si potranno trovare innumerevoli modi per sorridere acquistando la statuina preferita.