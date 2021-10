Attendiamo con curiosità i dati finali delle presenze turistiche dell’estate 2021. Sicuramente il comparto viaggi-turismo si è mostrato in ripresa dopo gli ultimi mesi. Complice anche un’estate che si è prolungata fino a poco fa, aspettiamo con fiducia numeri positivi. Sono tornati anche gli stranieri, che hanno apprezzato le nostre misure anti Pandemia, molto più rigorose rispetto ad altri Paesi. Anche gli italiani sono tornati a viaggiare, ma con un occhio di riguardo al portafoglio. Meno spese pazze e più criterio nella scelta delle vacanze. Grande sorpresa per queste 3 bellissime città italiane considerate low cost dai turisti. Le vedremo assieme in questo articolo dei nostri Esperti.

In vetta alla classifica una vera e propria sorpresa

In cima alla classifica delle città italiane più economiche per i turisti ecco Ascoli Piceno. Questa piccola e graziosa città delle Marche, è emblema e testimonianza di civiltà antiche. Ognuna delle quali ha lasciato il proprio marchio indelebile a tutto vantaggio della sua bellezza. Oltre alla famosissima Piazza del Popolo e alla Cattedrale di Sant’Emidio, Ascoli ha colpito i turisti per il rapporto qualità prezzo degli alloggi e per l’ottima cucina. Si segnalano infatti molte opportunità di prenotare una matrimoniale per una notte in pieno centro a soli 40/45euro. Parliamo di strutture a gestione familiare con voti e recensioni davvero alti.

Medaglia d’argento per il capoluogo della Puglia, la splendida Bari. Inserita nelle città maggiormente convenienti d’Italia anche per i prezzi concorrenziali dei principali mezzi di comunicazione che la collegano col resto dell’Italia. Oltre al fascino della città, arricchito dalla presenza del mare, Bari piace molto per l’ospitalità e la splendida cucina. Si segnalano recensioni particolarmente gradite per il pesce, ma anche per i famosi panzerotti. Dormire a Bari sorprende davvero per il costo contenutissimo: possiamo arrivare anche a spendere solo 25 euro per una matrimoniale a notte.

Troppo spesso abbinata alla pur meravigliosa Milano

Terzo posto meritato per una perla del Nord: Bergamo. Negli ultimi anni passata alla cronaca purtroppo per il dazio pesantissimo pagato alla Pandemia. Ma Bergamo è rappresentata anche in tutta Europa dall’Atalanta. Non solo squadra, non solo risultati, ma anche bilancio solido e società simbolo di come si può gestire in maniera oculata un’azienda. Con risultati eccezionali. Purtroppo, soprattutto per le compagnie di viaggio estere, Bergamo paga la sua vicinanza a Milano. Spesso viene infatti abbinata alla Metropoli meneghina. Ma Bergamo sa stupire con il fascino artistico di città alta e la moderna voglia di vivere della parte bassa. Apprezzatissima dai turisti proprio per questo: si può dormire in città alta tornando indietro nel tempo. O, in città bassa, assaggiando anche i prodotti tipici della cucina locale.

