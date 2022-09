Il countdown per l’arrivo di ottobre è ormai agli sgoccioli. Infatti, manca un solo giorno e potremmo finalmente girare pagina al calendario, accogliendo 31 nuovissimi giorni ancora da scrivere.

Come ogni nuovo inizio, anche quello di ottobre può essere accompagnato da una certa trepidazione, mista alla curiosità di sapere come andrà, almeno dal punto di vista della fortuna.

A darci qualche anticipazione sulle direzioni che prenderà la Dea bendata e sugli eventi celesti influenti in programma può essere proprio l’oroscopo.

Questo, infatti, ha già individuato quali saranno i protagonisti dello zodiaco più fortunati dell’intero mese. Le sue previsioni, però, si sono focalizzate anche sull’imminente weekend, il primo di ottobre e il primo d’autunno. A influenzarle positivamente sarebbe un potente transito del pianeta Venere, in grado di portare fortuna a ben 4 segni zodiacali.

Grande fortuna in arrivo nel weekend per 4 segni zodiacali favoriti da Venere

Come dicevamo, a indirizzare le sorti della fortuna per il prossimo sabato e la prossima domenica sarebbe proprio il pianeta Venere. Questo, giorno 29 settembre, saluterà il segno del Leone spostandosi verso quello della Bilancia.

Il transito, in moto diretto, rifletterebbe la sua aura fortunata per tutto il mese di ottobre, ma la sua influenza sarebbe più forte proprio nell’immediato weekend.

Innanzitutto, a trarne dei benefici sarà proprio il segno della Bilancia, coinquilina di Venere. Con la forza di questo pianeta alleato, tutti i nati dal 23 settembre al 22 ottobre potrebbero avere un’immensa fortuna in amore.

In particolare, a tirare un sospiro di sollievo sarebbero le coppie di vecchia data che potranno ritrovare un’intensa complicità e una passione travolgente.

Venere sorride al Toro

Essendo il Toro governato da Venere per l’astrologia, anche questo segno potrà trarre benefici dal transito. In esso si potrebbero accendere alcune qualità proprie della Bilancia, come l’equilibrio, il senso di giustizia e l’attenzione alla bellezza.

Poi, anche in questo caso, sarebbe l’amore l’ambito più fortunato dell’oroscopo, soprattutto per i single. Nel dettaglio, si prospetterebbero nuovi incontri all’orizzonte e flirt con tutte le carte in regola per diventare il tanto cercato “vissero per sempre felici e contenti”.

Fortuna per due segni di fuoco affini alla Bilancia

Infine, il magico transito di Venere riguarderà anche altri due segni zodiacali di fuoco che sarebbero affini alla Bilancia.

Il primo è l’Ariete, che potrebbe rivelarsi il segno più fortunato in ambito economico.

Il secondo è il Leone, a cui potrebbe giungere voce di una promozione a lavoro, fonte di serenità e stabilità individuale e familiare.

Allora, grande fortuna in arrivo nel weekend per 4 segni zodiacali premiati dal pianeta Venere.

