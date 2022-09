Gli elettrodomestici sono in genere dei beni durevoli e quindi si possono utilizzare senza problemi anche per parecchi anni. Pur tuttavia, l’uso e l’usura, inevitabilmente, possono generare non solo rotture e guasti, ma anche dei malfunzionamenti.

Questo vale pure per il forno elettrico che, molto spesso, alla lunga inizia a funzionare male. Per esempio, la cottura dei cibi non è più uniforme. Ragion per cui in questo caso bisogna fare una scelta. Ovverosia, riparare il forno oppure acquistarne uno nuovo, magari a elevata efficienza energetica.

Perché il forno non cuoce in modo uniforme e quali sono i rimedi in cottura

Nel dettaglio, quando la cottura con il forno elettrico non è uniforme quasi sempre il problema è da attribuire alle resistenze. Sono proprio quelle che emanano il calore. Il problema, inoltre, è ancor più evidente, se le resistenze non funzionano più correttamente, quando il forno funziona solo con la modalità statica. In quanto la funzione di cottura ventilata, invece, tende a garantire all’interno del forno una diffusione del calore più omogenea.

Ecco, quindi, perché il forno non cuoce in modo uniforme. In tal caso, specie se il forno elettrico è vecchio, la soluzione migliore è quella di programmare un nuovo acquisto. Pur tuttavia, nell’attesa di decidere di andare in un negozio di elettrodomestici, un rimedio temporaneo c’è per cuocere comunque i cibi ed è quello di posizionare le pietanze nel ripiano dove ancora le resistenze funzionano correttamente.

Quali possono essere le altre cause legate a una cottura non omogenea dei cibi

La cottura non omogenea dei cibi, inoltre, spesso non è legata alle resistenze, che magari sono perfettamente funzionanti. Ma può essere per esempio il termostato che ha iniziato a dare i numeri. Di conseguenza, è sempre consigliabile far controllare il fornetto a un esperto e acquisire il preventivo per la riparazione.

In questo modo, in base alla spesa da sostenere, si potrà valutare se aggiustare il proprio fornetto oppure smaltirlo e acquistarne uno nuovo che magari permette pure di risparmiare in bolletta grazie a una più elevata efficienza energetica.

Per esempio, per chi vuole dotarsi di un elettrodomestico moderno, si può valutare l’acquisto di un forno elettrico da incasso di classe energetica A+. Si tratta, in particolare, di forni elettrici che sono costosi, nonché ricchi di funzioni per la cottura dei cibi. Ma grazie alla loro efficienza energetica la maggiore spesa si recupera poi agevolmente in bolletta.

