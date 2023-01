Vi sveliamo qual è il piatto preferito di Amadeus e cosa mangerà durante il Festival di Sanremo

Siamo ormai a due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo. L’appuntamento canoro più atteso dell’anno. Criticato, osannato, a volte snobbato, ma che farà parlare di sé per tutto l’inizio di febbraio. La Città dei Fiori e il Teatro Ariston saranno la cornice della 73esima edizione. Televisioni, giornali, radio e, soprattutto, i social racconteranno le gesta di cantanti e ai conduttori. Per il quarto anno consecutivo, sarà Amadeus a gestire e presentare la competizione. Scopriamo come si sta preparando il noto intrattenitore, in special modo dal punto di vista alimentare.

Una silhouette da far invidia a molti uomini. 60 anni appena compiuti, a settembre 2022, e non sentirli, oltre che dimostrarli. Un fisico asciutto e di tutto rispetto. Amadeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, si appresta a dirigere il suo quarto Festival di Sanremo consecutivo. Uno dei volti più noti dei canali Rai, capace di rilanciare la kermesse canora, con degli share da urlo nella prima edizione da lui condotta nel 2019. Numeri confermati poi anche nel 2021 e nel 2022. Insomma, una garanzia per il folto pubblico che seguirà il Festival. Non solo per le esibizioni canore, ma anche per tutto quello che gli ruota intorno.

Quest’anno la curiosità sarà soprattutto sulle co-conduttrici, con l’esordio dell’influencer più famosa d’Italia, Chiara Ferragni. Affiancata dalla giornalista Francesca Fagnani. Non solo, ma ci sarà anche Gianni Morandi che, reduce dal trionfo di consensi dell’anno scorso, quando gareggiò con “Apri tutte le porte”, quest’anno affiancherà Amadeus nella conduzione. Non una novità per lui, visto che ha rivestito questo ruolo nelle edizioni 2012 e 2013. Insomma, sarà il trionfo del nazional popolare.

Vi sveliamo qual è il piatto preferito del conduttore Amadeus

Nei promo andati in onda sui canali Rai, Amadeus e Morandi simulano una maratona a tappe verso Sanremo, che tocca alcune delle più celebri città italiane. Da Napoli a Roma, arrivando a Bolzano. La corsa è una delle grandi passioni del cantante bolognese, Amadeus, però, seppur non così allenato, mostra comunque un fisico invidiabile per i suoi 60 anni. Qual è la sua dieta? Cosa mangerà a Sanremo? Proviamo a rispondere a queste curiosità.

Innanzitutto, diciamo subito che non è la classica “buona forchetta”. Da qualche anno ha eliminato dalla sua dieta carne e pane, dovendo rinunciare anche al sale, sin dalla più tenera età, a causa di una nefrite. Il suo piatto preferito è la pasta. Non necessariamente con un condimento. Non vi rinuncia mai, seppure in quantità modeste. Il sugo al pomodoro è l’accompagnamento preferito, ma, al Festival, farà sicuramente un’eccezione per il pesto, una delle prelibatezze liguri. Possibilmente privo di aglio, affinché sia più digeribile. I giorni della kermesse, infatti, sono frenetici tra prove, conferenze stampa e dirette. Di conseguenza, si pranza e si cena in modo leggero.

Dove e cosa mangerà Amadeus al Festival di Sanremo

Come da tradizione, Amadeus alloggerà con la moglie, Giovanna Civitillo, presso l’Hotel Globo. A coccolarlo, culinariamente parlando, sarà lo chef Pino Bucci. Molisano di nascita, che ha raccolto illustri consensi per la sua cucina. Tra cui quello di Cristiano Ronaldo.

Vi sveliamo qual è il piatto preferito di Amadeus: la pasta. Al pomodoro, al pesto o in bianco. Una scelta semplice, per uno dei conduttori principi del panorama televisivo italiano.