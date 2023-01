Ritornano la sfilate di carri a Venezia, per un Carnevale ricco di sorprese e novità tutte da scopri

L’inesorabile scorrere del tempo. Passato da poco il Natale, eccoci ormai alle porte del Carnevale. Certo, manca ancora un mese alla cosiddetta settimana grassa, ovvero quella che andrà da giovedì 16 febbraio al mercoledì delle Ceneri, il 22 febbraio. Tuttavia, in alcune località famose, la festa prenderà il via già all’inizio del prossimo mese. È il caso, per esempio, di Venezia, che, dopo due anni di Covid, tornerà a veder sfilare i suoi carri. Conosciamo meglio il programma che attenderà i molti turisti che la invaderanno in questo periodo.

Il Carnevale di Venezia è secondo nel Mondo, come celebrità, forse solo a quello di Rio De Janeiro. Come storia, però, gli è assai superiore, risalendo le sue origini addirittura al Medioevo, ai tempi della Serenissima, nome con cui veniva chiamata la repubblica veneziana. Da allora, fino a oggi, lo spettacolo dei carri, delle maschere e delle calli invase di coriandoli e stelle filanti è un qualcosa di unico. Capace di richiamare turisti da ogni parte del Mondo, per la gioia delle tante strutture ricettive e di ristoro.

Quest’anno, dopo due anni in tono minore, a causa delle restrizioni Covid, a Venezia torneranno a sfilare i carri. Dal 4 al 21 febbraio, saranno tante le manifestazioni in programma. Andiamo a scoprire subito le più importanti e significative.

Ritornano la sfilate di carri a Venezia, ecco tutte le manifestazioni in programma

Si inizierà il primo sabato del mese con la cerimonia di apertura che si svolgerà sulle acque del Canal Grande. Artisti, maschere, colori e giochi di luce daranno vita a uno straordinario spettacolo che saluterà l’avvio delle celebrazioni del Carnevale, quest’anno dedicato al tema dello Zodiaco.

La domenica, poi, ecco il caratteristico e tradizionale corteo di imbarcazioni con a capo la Pantegana, uno dei simboli principali del Carnevale veneziano. Dietro di lei, oltre 100 barche di ogni tipo, con vogatori mascherati, per una regata davvero da non perdere.

Sia a Mestre che a Venezia, poi, verranno allestiti, in quel weekend, due teatri che accoglieranno tutti coloro che vorranno partecipare al tradizionale concorso della Maschera più Bella.

Ecco la principali iniziative in programma

Sabato 11 febbraio, poi, sarà la volta della presentazione al pubblico delle 12 Marie. Esse sfileranno sulle gondole con i loro costumi storici, per poi godersi il bagno di folla di Piazza San Marco. Lunedì 20 febbraio, verrà dichiarata la vincitrice, nella prestigiosa cornice del Teatro La Fenice. Poi, verrà presentata al pubblico, il giorno successivo, prima del celeberrimo volo dal campanile di San Marco, che concluderà la manifestazione.

La settimana grassa, dal 16 al 21, sarà contraddistinta, sia sulle isole che sulla terraferma, dal vero piatto forte dell’intera manifestazione. Ovvero il ritorno dei carri allegorici, il simbolo principe di ogni Carnevale che si rispetti, con Venezia che non fa eccezione, anzi. Dopo due anni di assenza forzata, essi torneranno nuovamente a sfilare dal 16 febbraio a Pellestrina, fino al 21 a Zelarino. Passando per il Lido, Marghera, Campalto e Mestre dal 17 al 20.

Dunque, ritornano le sfilate di carri a Venezia, per rivivere l’atmosfera di festa e allegria che è un po’ mancata negli ultimi anni. Un’occasione speciale per visitare una città davvero magica.