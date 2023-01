Cosa guardare di divertente su Netflix? Ecco 3 titoli di film per il mese di gennaio

Quando si vuole uscire dalla routine di una giornata particolarmente stressante, ridere è una delle migliori vie d’uscita. Guardare un film che strappi una risata è da sempre un buon metodo per favorire il buonumore. Il catalogo di Netflix propone diverse alternative. Eccone 3 che potrebbero rallegrare quanti si troveranno a guardarlo

Per molti l’inverno è la stagione dell’anno in cui si tende a guardare più film e serie tv. Non è un mistero che le temperature rigide incoraggino meno a trascorrere il proprio tempo libero al di fuori della propria abitazione

Anche perché a volte basta un abbonamento ad una delle piattaforme più diffuse per poter attingere da una vasta gamma di contenuti di cui poter fruire. Netflix, per l’appunto, ne è un esempio.

Ipotizzando che, perciò, si vada alla ricerca di un film comico o comunque in grado di regalare qualche sorriso, la scelta non manca.

Cosa guardare di divertente su Netflix? Una commedia italiana è sempre una scelta giusta

Tra le commedie a disposizione nel catalogo di Netflix c’è “Tutta un’altra vita”. Nel cast ci sono Enrico Brignano, Ilaria Spada e Paola Minaccioni.

La storia si sviluppa a partire da due ricchi passeggeri che dimenticano le chiavi della loro villa all’interno del taxi di un tassista.

La produzione è del 2019 e consente di passare circa 1 ora e quaranta minuti con il buonumore. La regia è di Alessandro Pondi.

Puntando su un altro film italiano si potrebbe scegliere “Sconnessi”. Il film mette i protagonisti di fronte forse ad uno degli scenari che potrebbe inquietare tanti: il ritrovarsi senza connessione ad Internet.

Accade alla famiglia di uno scrittore che si trova a festeggiare il compleanno dell’uomo in uno chalet. Il film è del 2018 e la regia è di Christian Marazziti.

Tra gli interpreti ci sono Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini e Stefano Fresi.

Anche una commedia dai tratti romantici

Ha, invece, qualche tratto di romanticismo il film “Non succede, ma se succede”. La commedia, che ha come protagonista Charlize Theron, parla di una candidata presidente che finirà per avere un rapporto particolare con colui il quale la aiuta nella stesura dei discorsi. Si tratta di un vecchio amico di gioventù.

Nel cast ci sono, tra gli altri, anche Seth Rogen e Bob Odenkirk. La regia di questo film del 2019 è di Jonathan Levine.

Film e serie da vedere su Netflix: la scelta è ampia

Sono, dunque, questi tre consigli da tenere presente quando ci si chiede cosa guardare di divertente su Netflix. Sempre che, ovviamente, non si preferisca pescare dalla vasta scelta di serie a disposizione o non si voglia puntare su altri generi di film.